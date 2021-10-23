برنامج تدريبي لـ«رُواد» الشارقة لتحفيز رواد الأعمال لدخول تجربة مشاريع الامتياز التجاري

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة برنامجاً تدريبياً افتراضياً بعنوان: كيف تصبح صاحب امتياز تجاري ناجحاً؟ وبمشاركة 20 رائد ورائدة أعمال من الراغبين في الدخول في هذه التجربة. قدم البرنامج الذي عقد على مدى 3 أيام المدرب ورجل الأعمال جاسم البستكي.

وقال حمد المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد»: الإمارات وجهة مثلى لحقوق الامتياز التجاري (الفرانشايز) للعديد من الشركات العالمية ذات العلامة التجارية القوية، لكن هذه الثقافة لا تزال بحاجة لمزيد من التعريف والنشر في أوساط رواد الأعمال الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال وتأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أصحاب المشاريع القائمة والراغبين في توسيع أعمالهم التجارية ولخدماتهم ومنتجاتهم بصورة أكثر احترافية.

وأضاف إن عدد المشاريع الأعضاء لدى مؤسسة «رُوّاد» التي تعمل بنظام حقوق الامتياز التجاري يبلغ 43 مشروعاً، منها 36 مشروعاً لرواد الأعمال و6 مشاريع لرائدات الأعمال، ومشروع واحد مشترك.

وغطى البرنامج التدريبي 5 محاور رئيسية تمثلت في التعريف بمفهوم الفرانشايز، وأهميته ومميزاته، والهيكل الاستراتيجي لحقوق الامتياز، بالإضافة إلى الجانب القانوني المنظم لهذه الحقوق وأنواع العقود فيها، وطبيعة العلاقة بين طرفي العلاقة في اتفاقيات الامتياز وهما المانح والممنوح، وعوامل نجاح كل طرف.

وقال جاسم البستكي إن البرنامج هدف إلى تعزيز وتحقيق النمو والفرص الاستثمارية للأفكار والحلول الابتكارية التي يمتلكها المشاركون في البرنامج عبر مساعدتهم في فهم مضمون حقوق الامتياز التجاري، وكيفية نجاحهم في تحقيق أهدافهم والوصول بمشاريعهم وتجاربهم التجارية للعالمية من خلال الجذور المحلية، إضافة إلى الاستراتيجيات المثلى للاستفادة من المزايا التي يقدمها هذا النموذج من الأعمال في تنمية مشاريع رواد الأعمال في القطاعات المختلفة ومن دون اللجوء لصرف تكاليف استثمارية باهظة من خلال فتح فروع جديدة لأنشطتهم، وهو ما يسهم في توفير الموارد والنفقات والوقت وتجنب الآثار غير الإيجابية للمنافسة في السوق.

وأكد ضرورة فهم الراغبين في دخول تجربة حقوق الامتياز التجاري ماهية أدوار ومسؤوليات الشراء في حقوق الامتياز التجاري وأشكال هذا الامتياز، وتطوير مهارات التفاوض لديهم حول الامتياز التجاري، فضلاً عن الإلمام بالجوانب التشغيلية لعمليات الامتياز لضمان نجاح العمل وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأوضح أن التخطيط الاستراتيجي يعتبر ركيزة مهمة في تمكين رائد الأعمال من ممارسة هذا النوع من العمل التجاري بنجاح، ومن خلال ما يتضمنه من الاختيار الصحيح للموقع وسلسلة التوريد وتحديد تكاليف الحصول على حق الامتياز، والتسويق لمشروعه، والجوانب القانونية الأخرى، ومجالات الدعم الفني واللوجستي والتقني والتسويقي للمشروع.

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