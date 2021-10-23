أساس العقارية بالتعاون مع غرفة الشارقة تطلق مبيعات أراضي «المدينة القاسمية» الصناعية التجارية

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إطلاق مبيعات مشروع أراضي «المدينة القاسمية» الصناعية التجارية، التي تعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة في دعم إستراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارات.

وتعد المدينة أحد أبرز المشاريع العقارية الصناعية التي تساهم من خلالها حكومة الشارقة في دعم استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة والمساهمة في تحقيق الريادة والنمو الاقتصادي المستدام محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.

وقال المهندس أحمد الأميري، مدير عام أساس العقارية: نواصل إطلاق المشاريع المتميّزة في إمارة الشارقة حيث يوفر المشروع ميزة التملك الحر لجميع الجنسيات، ضمن سعي الغرفة إلى تعزيز القطاع الصناعي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقاً للدراسات الاستشارية التي أعدتها الغرفة بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة، مشيراً إلى أن المشروع يعد نموذجاً لترسيخ إستراتيجية الغرفة ورؤيتها في تحقيق الشراكة المثالية بين القطاعين العام والخاص.

ويتميز مشروع أراضي «المدينة القاسمية» بموقع استراتيجي على طريق دبي حتا العام، بمحاذاة منطقة المدام، ويسهل الوصول إليه من أبوظبي، ودبي، وعجمان، ويوفر كافة إمكانات ومقومات الاستثمار الصناعي المضمون من خلال بنية تحتية عالية المستوى من طرق وإنارة وكهرباء، كما روعي في التصميم تخطيط النطاقات الصناعية والتقسيم المعياري لاستعمالات الأرض لتلافي اختلاط الصناعات المتنافرة.

ويوفر المشروع قطع أراض متعددة المساحات مخصصة للمصانع والمعارض والمستودعات والمكاتب وسكن العمال بالإضافة إلى أراض تجارية، بأسعار تنافسية تشكل فرصة استثمارية مجزية لأصحاب الصناعات المختلفة، يتضمن المشروع 1119 قطعة أرض صناعية وتجارية تمتد على مساحة تقدر 22 مليون قدم مربع، ضمن منطقة مخصصة بأكملها للصناعات المختلفة، تبدأ المساحات من 3965 قدماً مربعة للأراضي التجارية وتصل إلى 115765 قدماً مربعة للأراضي الصناعية.

وتوفر أساس العقارية فريقاً متخصصاً لاستقبال الراغبين في الشراء وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بمميزات المشروع، في المقر الرئيسي للشركة على شارع مليحة في إمارة الشارقة، مع توفير تسهيلات تمويلية خاصة عن طريق مصرف الشارقة الإسلامي، علماً بأن إجمالي مساحة المشروع 30 مليون قدم مربع متضمنة الطرق والخدمات.

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