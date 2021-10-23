«عزيزي» توقع اتفاقية مع «كنوف» لتركيب الأسقف بمشروع ريفيرا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة توقيع اتفاقية مع «كنوف» الشركة المتخصصة في أعمال الأسقف الجبسية، للعمل في المرحلتين الثانية والثالثة من ريفيرا، المشروع العقاري السكني والتجاري في مدينة محمد بن راشد.

وتعد مجموعة كنوف شركة عالمية مقرها في ألمانيا، وتوفر منتجات وأنظمة الأسقف المصنوعة من الجبس، إضافة إلى مواد العزل الحراري التي تسهم في توفير الطاقة. وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: تمكنت «كنوف» من تحقيق التميز في السوق بفضل سجلها من الإنجازات وسمعتها العالمية. وكان ذلك سبباً لاختيارها لتوفير احتياجاتنا من الأسقف في مشروع ريفيرا بمدينة محمد بن راشد. ويسعدنا انضمامها إلينا، والعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين ممن يتمتعون بكفاءات عالية، لإنجاز المباني في هذا المشروع.

وتم تصميم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، وهو يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة حيث تنتشر هناك المطاعم والمحلات، و«لو جاردين»، المساحة الاجتماعية الواسعة الخضراء.

وفي يونيو، أعلنت عزيزي عن إضافة بحيرة كريستالية بطول 2.7 كيلومتر إلى ريفيرا، وتغطي مساحة تزيد على 130.026 متراً مربعاً لتمتد عبر المجمع بأكمله، وستكون مكسوة بأرضية زرقاء وسيتم ملؤها بأكثر من 51.5 مليون غالون من المياه الصافية النظيفة والمحلاة، حيث يمكن للمقيمين السباحة فيها، والوصول إليها بسهولة عبر الممشى المحيط بها الذي سيضم أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم والمحلات، ما سيجعل من البحيرة مساحة حيوية تتيح للسكان الاستمتاع بالنزهات على ضفافها التي تحاكي شاطئ البحر، للاستمتاع بالحمامات الشمسية في أجواء من الهدوء والاسترخاء.

ومن أهم ما يميز ريفيرا موقعه الاستراتيجي قرب ميدان ون مول الذي يجري تطويره حالياً، ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أهم الوجهات في دبي.

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