دبي للاستثمار و«مرجان» تطوران مشروعاً بمليار درهم

المصدر: دبي ـ البيان

وقّعت دبي للاستثمار، اتفاقية مع شركة «مرجان»، المطور الرئيسي للعقارات ذات التملك الحر في إمارة رأس الخيمة، للحصول على قطعة أرض بهدف تطوير منطقة سكنية متعددة الاستخدامات ومنتجع شاطئي ووجهة ترفيهية على جزيرة المرجان بقيمة مليار درهم.

وقع الاتفاقية خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، والمهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان».

وقال خالد بن كلبان: نؤمن أن رأس الخيمة تكتسب سريعاً المزيد من الجاذبية كوجهة سياحية إقليمية، بفضل ما توفره حكومة الإمارة من موارد واستثمارات ضمن المبادرات المتعلقة بالسياحة الصحية والاستفادة من البيئة الطبيعية المميزة في الإمارة. ويأتي هذا المشروع ليلبي الحاجة المتزايدة لهذا النوع من المشاريع في رأس الخيمة، ويتوافق مع توجه دبي للاستثمار لتعزيز محفظتها العقارية عبر إضافة المزيد من مشاريع الضيافة الرفيعة المستوى.

وقال المهندس عبدالله العبدولي: "أصبحت جزيرة المرجان من أكثر الوجهات تفضيلاً لدى الزوار والمستثمرين من شتى أنحاء العالم، ونحن نتطلع بدورنا لتوسيع التجارب والخيارات المتوفرة فيها من خلال إطلاق المشاريع السياحية عالمية المستوى، مثل هذا المشروع الذي ستتولى دبي للاستثمار تطويره، والذي من شأنه أن يعزز من موقع رأس الخيمة كوجهة حيوية للسياحة والضيافة والسكن، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

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