دبي تتصدر مؤشر «التمويل الأخضر العالمي » إقليمياً

قفزت دبي إلى صدارة «مؤشر التمويل الأخضر العالمي» على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لنتائج الإصدار الثامن من المؤشر، الصادر، أمس، عن مؤسسة «زد ــ ين» البريطانية المتخصصة.

ويرصد المؤشر مستويات اهتمام المراكز المالية الرئيسية حول العالم بتعزيز مفاهيم الاقتصاد المُستدام، ومُساهماتها في تمويل والاستثمار في الشركات التي تدعم أو توفر منتجات أو ممارسات صديقة للبيئة. وبحسب النتائج، قفزت دبي 5 مراكز في ترتيبها العالمي على المؤشر هذا العام لتنال المركز الـ 40، بالمقارنة مع المركز الــ 45 في الإصدار السابع.

كما تقدمت دبي هذا العام في رصيدها على المؤشر العام، حيث نالت 516 نقطة، بارتفاع 11 نقطة عن رصيدها في الإصدار السابع، حينما نالت 505 نقاط. وفي المؤشرات الفرعية، حصلت دبي على المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً في «الاستثمار»، كما نالت المركز الــ 30 عالمياً في «جودة التمويل الأخضر».

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