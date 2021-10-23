طالبات من جامعة زايد يطلعن على ابتكارات «اتصالات»

المصدر: دبي - البيان

قام وفد طلابي يمثل كلية الابتكار التقني في جامعة زايد للبنات، بزيارة جناح «اتصالات»، الذي شارك في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، حيث قام الوفد خلال الزيارة بجولة شملت مختلف أقسام الجناح، والاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات والحلول التكنولوجية المبتكرة، التي تجسد حرص «مجموعة اتصالات» الدائم على أن تكون السباقة في عرضها وتقديمها لزوار جناحها ولعملائها من الأفراد ومؤسسات على حد سواء في دولة الإمارات، وبالشكل الذي يمكنها من جعل حياة الأفراد والمؤسسات أسهل في المستقبل.

ترحيب

وخلال الزيارة رحب مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات» بالوفد، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود المهمة التي تبذلها «اتصالات» في سياق مسؤوليتها المجتمعية تجاه مجتمعها المحلي، ودورها في تنمية المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

وقال إن «اتصالات» شاركت في المعرض من خلال منصة ضخمة تعرض من خلالها قرابة 120 من الحلول والابتكارات الجديدة لعدة قطاعات على رأسها قطاع النقل، مؤكداً أن الحلول المقدمة بدعم من شبكة «الجيل الخامس» من «اتصالات» سوف تسهم في إحداث طفرات كبيرة ومهمة في شكل ومضمون ومفهوم النقل المستقبلي، ولأهمية هذه الشبكة فقد جاءت مشاركة «اتصالات» في معرض «جيتكس 2021» تحت شعار «تمكين العصر الرقمي بشبكة الجيل الخامس والتقنيات المستقبلية».

وأضاف: «قام معرض ومؤتمر «جيتكس» بعقد العديد من الجلسات والحوارات والنقاشات التي تناولت أبرز القضايا العالمية، التي تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شاركت «اتصالات» في العديد من هذه الجلسات التي ركزت خلالها على كيفية توظيف التكنولوجيا في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي و«إنترنت الأشياء»، والخدمات القائمة على الحوسبة السحابية.

وقال الدكتور هاني القاضي، عميد كلية الابتكار التقني في جامعة زايد للبنات: «زار طلاب من كلية الابتكار التقني في جامعة زايد جناح «اتصالات» في «جيتكس»، حيث تعرفوا على أحدث التقنيات والخدمات والحلول المبتكرة التي عرضتها «اتصالات» في العديد من القطاعات، لاسيما التعليم والصحة والنقل والترفيه. إذ تأتي هذه الزيارة في سياق جهود الجامعة على الجمع بين الخبرات والمعارف من الناحية النظرية وبين هذه الخبرات من الناحية العملية».

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