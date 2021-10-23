15 ملياراً مكاسب الأسهم الأسبوعية وسط تفاؤلات بالنتائج

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عزّزت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي، التي اقتصرت على 4 جلسات فقط؛ بسبب عطلة المولد النبوي الشريف، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 15 مليار درهم، مدعومة بحالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين؛ بفضل قوة الاقتصاد الوطني والانتعاش المتوقع بعد انحسار تداعيات «كوفيد 19»، مع انطلاق ماراثون النتائج الفصلية وإعلان بنوك وشركات نتائج فاقت التوقعات.

وصعد سوق دبي الأسبوع الماضي 2.4%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ مطلع أبريل الماضي، ليغلق عند مستوى 2857.32 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار والخدمات، وزاد سوق أبوظبي 0.83% ليصل إلى مستوى 7876.68 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاتصالات والصناعة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال 4 جلسات بواقع 8.3 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.18 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.15 مليار درهم في سوق دبي تشمل صفقة «أرامكس» بقيمة 1.4 مليار، وجرى تداول 1.49 مليار سهم، منها 1.04 مليار سهم في أبوظبي و453.97 مليون سهم في دبي، وذلك عبر تنفيذ 42.6 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.38% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 0.73% و«دبي الإسلامي» 2.4%، وزاد قطاع العقار 2.3% على وقع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.3% و«إعمار للتطوير» 2.3% و«إعمار مولز» 3.6% و«ديار» 2.7% و«داماك» 0.8%، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 2.8%.

وصعد قطاع الاستثمار 4.42% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 4.2% و«سوق دبي المالي» 5.8% و«شعاع كابيتال» 0.6%، ونما قطاع النقل 10% بعد صعود «أرامكس» بنسبة 18.97%، فيما استقر «العربية للطيران» وتراجع «الخليج للملاحة» 0.7%.

وتصدر «أرامكس» النشاط بعد استثناء الصفقة المنفذة جاذباً سيولة بنحو 172.78 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 124.8 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 117.9 مليون درهم، وحقق «أرامكس» أكبر ارتفاع بنسبة 18.97%، تلاه «الصناعات الوطنية» 14%، ثم «تبريد» 10.67%، فيما كان «الصقر للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 18.9%، تلاه «الفردوس القابضة» 18.7%، ثم «الوطنية الدولية القابضة» 8.12%.

ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 1.13 مليار درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 1.13 مليار درهم، موزعة بواقع 31.7 مليون درهم للعرب و533.3 مليون درهم للخليجيين و567.86 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.71% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.56% و«أبوظبي التجاري» 1.85% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8% و«الشارقة الإسلامي» 1.1%، وصعد قطاع الاتصالات 2.4% بعد ارتفاع «اتصالات» 2.49% فيما انخفض «الياه سات» 0.75%.

بالعكس، انخفض قطاع الاستثمار 0.5% مع تراجع «العالمية القابضة» 0.48% و«ألفا ظبي» 0.79% و«إشراق» 2.49%، فيما زاد «الواحة كابيتال» 4.07%، ونزل قطاع الطاقة 0.09% بعد انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.48% فيما زاد «طاقة» 1.63% واستقر «دانة غاز» و«أدنوك للحفر».

هيمن «أبوظبي الأول» على النشاط جاذباً 1.43 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 1.15 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» جاذباً مليار درهم. وحقق «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» أكبر ارتفاع بنسبة 48.65%، تلاه «أسمنت رأس الخيمة» 36.06%، ثم «القدرة القابضة» 22.91%، فيما كان «أبوظبي الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 18.94% تلاه «ايه إس جي» 12.27%، ثم «مخازن زي» 9.37%.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار 229.7 مليون درهم، منها 15.78 مليون درهم للعرب و213.9 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 229.7 مليون درهم، موزعة بواقع 43.4 مليون درهم للخليجيين و186.3 مليون درهم للمواطنين.

استثمار مؤسسي

فيما تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 164.2 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 59.24 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 59.24 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 164.2 مليون درهم.

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