18.3 % نمو نزلاء فنادق رأس الخيمة في 8 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

شهد قطاع الفنادق والسياحة في رأس الخيمة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس 2021، معدل نمو 18.3% بالنسبة إلى عدد النزلاء في الفنادق، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020، حيث تعد الإمارة من أسرع الوجهات نمواً على مستوى المنطقة، لاسيما بعدما حصلت على لقب (عاصمة السياحة الخليجية) لعامي 2020 و2021 على التوالي، من قبل وزراء السياحة في مجلس التعاون الخليجي، كما نجحت رأس الخيمة في إرساء معايير عالمية رائدة كأول مدينة في العالم تحصل على ملصق الامتثال من «بيرو فيريتاس» وختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة.

قفزة كبيرة

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة «سياحة رأس الخيمة»، وفق مركز رأس الخيمة للدراسات والإحصاء، أنه وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، سجلت 585047 نزيلاً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل 495232 نزيلاً، فيما شهد معدل حجوزات الليالي قفزة كبيرة بنمو 21.81%، بمتوسط مليون و716 ألفاً و167 حجزاً، مقابل الفترة نفسها من 2020، وبمعدل مليون و408 آلاف و878 حجزاً.

وشهد عدد الغرف المتاحة نمواً 2% بمعدل مليون و349 ألفاً و862 غرفة، مقارنة بالعام 2020، بمتوسط مليون و323 ألفاً و9 غرف، بينما سجلت ليالي الغرف نمواً نسبته 34.33%، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد عودة نشاط الحركة السياحية منذ بداية العام الجاري، مع عودة الحركة الطبيعية لقطاعات دولة الإمارات والتعافي التدريجي في العديد من الأنشطة، علاوةً على فضل انطلاق الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي».

حركة متنامية

وأكد أحمد طاهر، مدير فندق «سيتي ماكس» في رأس الخيمة، أن النشاط السياحي في الإمارة شهد حركة متنامية منذ بداية العام الجاري، خصوصاً خلال الموسم الصيفي الذي حقق نجاحاً كبيراً في عدد النزلاء وفق الإجراءات والاشتراطات الوقائية ضد جائحة «كورونا»، وعلى الرغم من ذلك شهد القطاع الفندقي برأس الخيمة زخماً كبيراً من مختلف الجنسيات بالسوق المحلي، في ظل تفضيل الكثير من العائلات قضاء العطلة الصيفية بالإمارات والاستفادة من البيئة الصحية الآمنة التي وفرتها الدولة.

إشغال يفوق التوقعات

وأفاد نادر حليم، مدير منتجع و«سبا» «دبل تري هيلتون - جزيرة المرجان»، أن حجم الإشغال لديهم فاق التوقعات منذ بداية 2021، كما أن القطاع في تعافٍ متسارع، بالتزامن مع افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي»، وبداية موسم عطلة الشتاء والاستعداد لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، حيث سجّل الموسم الصيفي نجاحاً كبيراً؛ نتيجة لثقة النزلاء في الإجراءات الاحترازية التي نفذها القطاع الفندقي برأس الخيمة، مقدراً أن القطاع سوف يشهد منافسة كبيرة من حيث البرامج والخدمات التي سيقدمها للمتعاملين والزوّار خلال الفترة المقبلة، التي سوف يكون الرابح فيها النزيل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز