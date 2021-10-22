«ريبورتاج العقارية» تنظم يوماً خاصاً للمبيعات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، يوماً خاصاً للمبيعات، في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش، يوم السبت المقبل، الموافق 23 أكتوبر الحالي.

ويتضمن الحدث عرضاً خاصاً على كافة مشاريع الشركة في أبوظبي ودبي، يتضمن خصماً بقيمة 10%، مع سداد 10% فقط دفعة مقدمة، و1% شهرياً. وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 6 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية إن الشركة تواصل تقديم العديد من العروض المتنوعة، والتي تناسب شرائح كبيرة من العملاء، مع تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بالمبيعات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مواصلة النمو بالمبيعات.

وحققت ريبورتاج العقارية مبيعات تتجاوز مليار درهم منذ بداية العام 2021 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 488 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020، بنمو يصل لنحو 105%.

وأكد سليمان أن «ريبورتاج» حريصة على مواصلة تنفيذ كافة مشاريعها وفق الخطط المحددة، تمهيداً لإنجازها وتسليمها وفق المواعيد المعلنة، موضحاً أن السوق العقاري بالإمارات يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال هذه الفترة، بالتزامن مع استضافة «إكسبو دبي 2020»، فضلاً عن توالي الكشف عن العديد من المبادرات المهمة وحزم المشاريع المتنوعة ضمن «مشاريع الخمسين»، والتي تسهم في تسريع وتيرة التعافي من تداعيات جائحة «كورونا».

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 164 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 شقة سكنية، فضلاً عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب «المارية فيستا 2»، والذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة، فضلاً عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وفي دبي، يجري تطوير مشروع «أليكسيس تاور» بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 755 فيلا.

وفي مصر، أطلقت «ريبورتاج العقارية» مؤخراً مشروع «مونتي نابوليوني»، والذي سيقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

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