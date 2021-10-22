«رد تاغ» تعيد افتتاح متجرها في ابن بطوطة مول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت رد تاغ، العلامة المفضلة في منطقة الخليج العربي والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، عن إعادة افتتاح متجرها في ابن بطوطة مول بدبي بعد نقله من ردهة الهند إلى ردهة الأندلس، وذلك يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021. وتقدم العلامة بمناسبة الافتتاح حسومات مغرية بقيمة 30% على جميع المنتجات في المتجر.

ويقع المتجر الجديد بجانب كارفور، مقابل بنك الإمارات دبي الوطني في ردهة الأندلس، ويتخصص في تقديم مجموعة واسعة من الأزياء والإكسسوارات العصرية التي تحمل توقيع العلامة بما فيها أحدث مجموعات السلسلة التي تعاونت خلالها العلامة مع نجمة الشاشة والمسرح العربي ميريام فارس، وأكبر مجموعة للأزياء المستوحاة من أشهر الشخصيات في المنطقة، فضلاً عن مجموعة محدودة الإصدار وغيرها الكثير.

وقال لاتيش رادهاكيشن، رئيس عمليات التجزئة والمدير الإقليمي في الإمارات لدى رد تاغ: كانت تجربتنا في ردهة الهند رائعة، إلا أنه حان الوقت لإعادة تجديد أحد متاجرنا الأكثر شهرة في دبي. وتتميز ردهة الأندلس بأجواء مختلفة، وحرصنا بدورنا على تقديم تجربة التسوق الرائعة التي تشتهر رد تاغ بها ولكن بأسلوب جديد يتناغم مع موقعنا الحالي. عملت رد تاغ على تطوير علاقتها مع العملاء، وشكلت عملية تجديد وتصميم وإعادة افتتاح متجرنا تجربة رائعة لفريق العمل. نتطلع إلى افتتاح المتجر الجديد وتقديم تجربة تسوق مميزة لعملائنا مع عرض افتتاحي يتضمن حسومات بقيمة 30% على جميع المعروضات.

وتواصل رد تاغ التزامها بتلبية تطلعات عملائها الأوفياء وتجاوز توقعاتهم عبر حملة #تألقي_بأجمل_ابتسامة وخدمة الاستبدال في أي وقت ومكان، وخدمة خبيرة الأزياء، ومبادرة هدية فورية، وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل وغيرها من الخدمات الإضافية. في حين يقدم برنامج الولاء الشهير مكافآت رد تاغ، للعملاء مزايا إضافية تناسب احتياجاتهم على الدوام. فيما تتيح لهم مبادرة سفراء رد تاغ مشاركة لحظاتهم الجميلة بأسلوبهم الخاص والاستفادة من مجموعةٍ من المزايا الحصرية.

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