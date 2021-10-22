"اتصالات" تختتم بنجاح مشاركتها في جيتكس 2021

المصدر: البيان

أكد د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في "مجموعة اتصالات" أن الشركة وفرت في جناحها في معرض جيتكس 2021 قرابة 120 من الحلول والخدمات الذكية والابتكارات التقنية التي يظهر بعضها لأول مرة على مستوى العالم، مدعمة بشبكة الجيل الخامس من اتصالات، بما يخدم الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من هذه التقنيات لتعزيز مساعيها في مجال التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للأفراد والمجتمعات.

وانقسم جناح "اتصالات" في جيتكس 2021 إلى عدة أقسام تشمل قطاعات التنقل، والرعاية الصحية، والأعمال، والتجزئة الذكية، والتعليم الذكي، والمنزل الذكي، والمدينة الذكية، والخدمات الذكية للبلديات وغيرها، ليشكل الجناح نافذة على مستقبل كل تلك القطاعات.

ولفت بن علي إلى مواصلة الشركة العمل وفقاً لاستراتيجيتها المتمثلة في "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات" حيث جاءت مشاركة "اتصالات" في جيتكس هذا العام تحت شعار "تمكين العصر الرقمي بشبكة الجيل الخامس والتقنيات المستقبلية" سعياً لدعم التطلعات الحكومية في الحفاظ على المكانة الريادية لدولة الإمارات وانسجاماً مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تقودها تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والواقع الافتراضي والمعزز، والبلوك تشين، والحلول السحابية لتغير من أنماط حياتنا ومستقبلنا نحو الأفضل.

في قطاع النقل، برهن جناح "اتصالات" على مدى اعتماد مستقبل قطاع النقل بشكل كبير على شبكة الجيل الخامس لما تتميز به من قدرات شبكية هائلة وسرعات اتصال عالية، إذ لا يمكن أن يكتمل مفهوم المركبات الكهربائية المتصلة وذاتية القيادة إلا بإمكانات شبكية عالية وسرعة اتصال كبيرة وفورية وهو ما نوفره من خلال شبكة الجيل الخامس ذات زمن الاستجابة المنخفض للغاية.

وأتاح جناح "اتصالات" هذا العام نماذج التنقل الجديدة ومجموعة متكاملة من حلول النقل الذكي التي ستغير ملامح قطاع التنقل من خلال المركبات الكهربائية وذاتية القيادة، والسيارات الطائرة ذات الإقلاع والهبوط العامودي، وسيارات النقل الجماعي، ومركبات البيع بالتجزئة، وطائرات الدرون ذات المستوى المتطور للغاية. وتساهم حلول النقل الذكي المدعمة بشبكة الجيل الخامس في تخفيف الاختناقات المرورية وتحقيق السلامة على الطرق والحد من الانبعاثات وتحسين جودة الهواء والارتقاء بتجارب مجتمعنا وأبناء وطننا.

وتضمن قسم التنقل أول سيارة كهربائية طائرة، تتميز بإقلاع وهبوط كهربائي بالكامل بسرعة قصوى تبلغ 160 كيلومتراً في الساعة بدعم من شبكة الجيل الخامس من "اتصالات"، وسيارات مرسيدس بنز ذاتية القيادة ومنها المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي والبرمجة التكيفية لتتيح للمالك حرية الاختيار من بين مجموعة من الوظائف والخيارات الترفيهية بالإضافة إلى الحافلة ذاتية القيادة بنظام ذكي وآمن يمكن استخدامها للتنقل ضمن المدينة وفي الجامعات وهي تجسد أساليب النقل المستدام بالاستفادة من زمن الاستجابة المنخفض لشبكة الجيل الخامس وقدرتها على إرسال واستلام البيانات بسلاسة تامة.

وعرضت "اتصالات" طائرة الدرون "دوسان" ذاتية القيادة بقدرة طيران لمدة 6 ساعات وباستطاعتها التحليق المتواصل في الرحلات والمساهمة في حل المشكلات وتأمين المناطق، ويتم تشغيلها بواسطة شبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي حيث تتم الاستفادة القصوى من هذه الطائرة عبر الحصول على البيانات ذات نطاق ترددي عالٍ للغاية بزمن استجابة يقارب الصفر، وهو ما توفره شبكات "اتصالات".

وتضمن الجناح طائرة الدرون "وينغ كوبتر" وهي أول طائرة تتيح توصيل 3 طرود إلى مواقع متعددة خلال رحلة واحدة بشكل مستقل وهي مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأشياء والأشكال ليتيح لها قدرات الهبوط الدقيق للغاية.

وفي التجزئة الذكية أتاحت الشركة مجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة تتيح تحويل التجارب التقليدية في القطاع إلى نماذج رقمية مثل عربات التسوق الذكية وآلات البيع ذاتية القيادة بتقنية الذكاء الاصطناعي وروبوتات توصيل الطلبات وحلول الدفع الذكية في المتاجر ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات، وأنماط الحياة، والأزياء المتصلة، ويقدم الجناح حالات استخدام متقدمة للتقنيات الحاسوبية وكيفية دمجها مع خصائص المدفوعات الذكية من "اتصالات" التي أثبتت قدرتها على توفير حلول كاملة وشاملة في هذا المجال مع حلول متطورة مثل الأجهزة القابلة للارتداء وتقنيات التعرف على الوجه للمدفوعات.

وتمكن زوار المعرض من مشاهدة عربة التسوق الذكية Caper المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتجربة التسوق بتقنية الواقع المعززة من خدمة Mojix المبتكرة المزودة بلوحة معلومات تحاكي جميع المعاملات، مروراً بحلول القياسات الحيوية من Fujitsu التي تتيح مصادقة الهوية بدون تلامس تماماً، بالإضافة إلى الخدمة الذكية لدفع المشتريات من Bizerba ، وروبوت "كيوي بوت" المتطور لخدمة توصيل الطلبات والذي يعتمد على أكبر بنية تحتية لتوصيل الروبوتات في العالم والذي يحول أحدث التقنيات إلى واقع ملموس مثل القيادة الذاتية والقيادة عن بُعد بدعم من شبكة الجيل الخامس.

وقدم الجناح أيضاً آلة البيع الذاتية Vicki المدعمة بالذكاء الاصطناعي؛ وجهاز Pickey's Smart القابل للارتداء والذي يسجل كافة حركات المستخدم. كما سلطت تقنية SuperHii الضوء على حلول الدفع الذكية، ويمكن دمجها مع حلول "اتصالات" الذكية مثل المحفظة الإلكترونية eWallet وتطبيق "بسمات".

وأتاحت "اتصالات" لمحبي القهوة والعصائر الطازجة مجموعة حلول لآلات البيع الذاتية مثل Ella و Knext و Alberts وهي مثال آخر على قدرات التكنولوجيا في تغيير قطاع البيع بالتجزئة.

كما عرضت "اتصالات" هذا العام حلول الحدائق الذكية من Natufia، مما يبرز أهمية إنترنت الأشياء والاجهزة المتصلة بالإنترنت في المساهمة بالحصول على الخضروات الطازجة يومياً.

وفي قسم الروبوتات عرض الجناح أفضل الحلول الروبوتية بتقنية الجيل الخامس والتي بإمكانها تغيير مستقبل قطاعات التنقل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتعليم، بالإضافة إلى تلبية احتياجات أصحاب الهمم، مما يسلط الضوء على حقبة جديدة من تقنيات الاتصالات التي تؤثر إيجابياً على الأفراد والشركات والمجتمعات.

وجذبت الروبوتات الشبيهة بالبشر اهتمام الكثير من زوار جناح اتصالات، بتفاصيل العظام والجلد وتعابير الوجه المشابهة للبشر تماماً وقدرتها على الترحيب بالزائرين والتحدث معهم بحرفية تامة، مثل روبوت Roboy الذي يتحرك بسهولة وبسلاسة ليسلط الضوء على كيفية مساعدة المرضى عن بعد.

وتقدم "اتصالات" أيضاً الحلول الموجهة لتيسير التحرك والتنقل لذوي الاحتياجات الخاصة باستقلالية تامة، مثل روبوت Human in motion الذي يُبرز مدى تطور التكنولوجيا المساعدة والجيل التالي من الحلول الروبوتية فهو يسمح بالمشي الطبيعي وقدرات التوازن الذاتي لذوي الإعاقة الجسدية.

ويعد روبوت Alba أحد حلول التنقل الذاتي المخصص لدعم الركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة ليصبحوا أكثر استقلالية خاصة في المستشفيات والمطارات والمتاحف.

ويعرض الجناح قفاز Haptx الذي يعد نموذجاً فريداً يتيح 133 شعورا لمسيا وحسيا في كل يد، مما يحقق مستوى جديدا من الواقعية وشعورا طبيعيا في الخصائص الحسية واللمسية باليد ويتم استخدامه للتدريب والتصميم باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.

ومن الحلول التي قدمتها "اتصالات" لقطاع الأعمال، روبوت MELTIN الذي يمكن التحكم فيه عن بعد في بيئة العمل الخطرة بدون أي تأخير في زمن الاستجابة، مما يوضح كيفية الاستفادة من شبكة الجيل الخامس 5G في التقنيات المتطورة للعمل عن بُعد.

وتضمن جناح اتصالات حلولاً روبوتية تعمل بتقنية الواقع الافتراضي مثل قفاز SenseGlove والذي يتيح خاصية اللمس عن بعد والتعرف على شكل الأشياء وقساوتها ومقاومتها بما يسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية وغيرها.

وقدم الروبوت المساعد من هواوي مثالاً آخر على كيفية استخدام هذه الحلول الروبوتية التي تتطلب الدقة والمهارات البشرية في المجالات التجارية والصناعية مدعماً بالدقة والاستجابة الفورية عبر شبكة الجيل الخامس، بالإضافة إلى الأذرع الروبوتية اللمسية من Shadow Robotics وهي أول نظام آلي لمسي في العالم يتيح للمستخدم أن يتواجد بأي مكان في العالم وأن يشعر بردة الفعل من الروبوت عن بعد.

وبرهن الجناح على الإمكانات الهائلة لشبكة الجيل الخامس في قطاع الرعاية الصحية، لتوفير الدعم للأطباء والمرضى والارتقاء بالعمليات من حيث الدقة والفعالية والتكلفة، مثل حلول الرعاية الصحية عن بُعد والجراحة عن بُعد، والجراحة بالمساعدة الروبوتية، واستخدام الأجهزة القابلة للارتداء لمتابعة الحالات الصحية في الوقت الفعلي، والحلول الصحية التي تدمج تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وغيرها.

واشتمل جناح اتصالات على مستشفى المستقبل من شركة BEC الذي يضم روبوت جراحي، وسرير بذراع روبوتي، وجهاز روبوتي لتصوير الأشعة السينية. وتضمن الجناح روبوت Doosan الذي يمكنه إجراء العمليات الحساسة والعمل بدقة عن بُعد بدعم من خبراء الجراحة.

وأتاحت "اتصالات" للزوار الفرصة لمشاهدة الجيم الروبوتي Robogym أول روبوت للتدريب الشخصي بإمكانية تخزين بيانات المتدربين على السحابة ومزود بمستشعرات لتقصي حركة المستخدم بالوقت المباشر.

ولأصحاب الهمم أتاحت الشركة أحدث الخدمات والتقنيات والحلول لأصحاب الهمم لتمكينهم من التحرك والتنقل والتواصل بالشكل الأمثل سواء من خلال الأطراف الاصطناعية الذكية أو العصا الذكية، أو القفازات الحسية بتقنيات الواقع الافتراضي وغيرها من الحلول الذكية لتيسير حياتهم وإسعادهم وتسهيل اندماجهم المجتمعي في كافة الميادين.

وقد وصل عدد مشتركي "اتصالات" بخدمات الجيل الخامس للهواتف المتحركة إلى 850 ألف مشترك لغاية الربع الثالث من 2021، كما تبلغ نسبة التغطية السكانية لشبكات الجيل الخامس في الدولة حالياً 91 % وهو ما يؤكد سعي الشركة لمواصلة نشر أحدث التقنيات الشبكية في الدولة.

وحصلت "اتصالات" على لقب "أسرع شبكة هاتف متحرك في العالم" عن العام 2021 وللعام الثاني على التوالي من قبل شركة Ookla تقديرا لجهودها الدائمة في تطوير الشبكات والاستثمار في واحدة من أكثر شبكات العالم تقدماً.

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