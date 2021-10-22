وزارة تنمية المجتمع تُيسّر منح الزواج بإجراءات كشف الحساب البنكي

المصدر: دبي- البيان

ناقشت وزارة تنمية المجتمع شراكة مجتمعية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي بموجبها سيتم توفير كشف حساب بنكي بأقل جهد، وفي وقت قياسي، ومن دون الحاجة لزيارة المصرف، وذلك من خلال إنشاء ربط شبكي بين الجهتين، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mocd.gov.ae) .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في معرض جيتكس بدورته الـــ 41 «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، الذي يقام في المركز التجاري العالمي بدبي، خلال الفترة من 17 – 21 أكتوبر، وذلك في إطار رؤية واستراتيجية الوزارة لتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيزاً للمسؤولية المجتمعية بين الوزارة والقطاع المصرفي.

وحول هذه الشراكة قالت وحيدة خليل درويش مديرة إدارة منح الزواج بوزارة تنمية المجتمع، إن خطوة تقديم كشف حساب بنكي للحصول على منحة الزواج ستصبح أكثر سهولة، حيث سيتم تقليص إجراءات الحصول على هذه الخدمة والمدة الزمنية لها، والجهد والوقت على المتعاملين على حد سواء.

وأضافت: إن هذه الخطوة مع مصرف أبوظبي الإسلامي تأتي استكمالاً للشراكة القائمة بين الوزارة، والمصرف لدعم عدد من المبادرات المجتمعية، منها الأعراس الجماعية، التي تنظمها الوزارة على مدار العام، وتحظى بالرعاية والدعم المادي من قبل المصرف، إضافة إلى شراكات أخرى تدعم توفير خدمات نوعية لشرائح ذات أولوية من المجتمع.

من جهتها قالت مريم طالب التميمي رئيسة إدارة القنوات والتحول الرقمي ورئيسة مجلس إدارة مجلس الاستدامة: «نفتخر في مصرف أبوظبي الإسلامي بتوحيد جهودنا على مدار السنوات مع وزارة تنمية المجتمع في العديد من المبادرات، التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في مجتمعنا، وإن مبادرة الربط الشبكي مع نظام مصرف أبوظبي الإسلامي للتسهيل على متعاملي الوزارة من المتقدمين لمنحة الزواج ليست إلا تعزيزاً لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، التي ينتهجها مصرف أبوظبي الإسلامي واستمراراً لجهوده في توفير تجربة مصرفية استثنائية لكل المتعاملين، من خلال توفير الجهد والوقت اللازمين لإتمام ذلك».

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