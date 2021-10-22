«جامعة حمدان بن محمد» تستعرض ابتكاراتها في التعليم الذكي

المصدر: دبي-وام

استعرضت جامعة حمدان بن محمد الذكية أحدث الابتكارات التكنولوجية في عالم التعليم الذكي وأبرز مبادراتها النوعية الرائدة في الارتقاء بجودة التعليم العالي وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ41 من «أسبوع جيتكس للتقنية».

وتميزت مشاركة الجامعة في الحدث الأهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وجنوبي آسيا بتسليط الضوء على الحلول التعليمية المبتكرة التي تدعم توظيف التقنيات المتقدمة ضمن المنظومة التعليمية، وفي مقدّمتها «المبنى الذكي» الذي يعتبر الإنجاز الأوّل من نوعه لمؤسسة أكاديمية وتعليمية على مستوى العالم، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا باعتبارها قاطرة الانتقال إلى المستقبل.

وشاركت الجامعة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» ضمن منصة «دبي الرقمية»، مقدّمةً فكرة شاملة حول ملامح «المبنى الذكي» الذي يكتسب أهمية استراتيجية باعتباره مبادرة أكاديمية وتعليمية هي الأولى عالمياً والتي تستهدف الارتقاء بمستويات المرونة والتكيف والقدرة على مواكبة الابتكارات المستقبلية، استناداً إلى منظومة ذكية متطورة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والتحكم بنظم الإضاءة والتكييف والطاقة وفقاً لأفضل ممارسات الاستدامة والابتكار، بما يصبْ في خدمة مسيرة تغيير وجه التعليم واستشراف وصنع المستقبل ودعم التوجهات الوطنية نحو جعل الإمارات مركزاً جديداً في تطوير آليات وتقنيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي.

واستقطبت إنجازات الجامعة اهتماماً لافتاً من زوّار المعرض الدولي، لا سيّما النجاح اللافت الذي حقّقته مبادرتها السابقة في نقل وتحويل جميع أنظمتها وخدماتها الذكية من مراكز بياناتها إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة «أمازون ويب سيرفيسز» «AWS»، معززةّ دورها كأولى جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتخاذ هذه الخطوة الطموحة، إلى جانب إنشاء منصة ذات أساس سحابي تحت اسم «سيرتفوليوم» - Certfolium - ضمن الحرم الجامعي لإصدار الشهادات والدرجات العلمية المعتمدة عن طريق تقنية «بلوك تشين»، انسجاماً مع خطط التحول الذكي.

وحظى زوّار المعرض الرائد بفرصة التعرّف على مزايا منصة «الحرم السحابي» القائمة على إثراء المعرفة وتوفير العلم للجميع بأسلوب التعلم التفاعلي لتحسين مهارات المستقبل، تماشياً مع رؤية الجامعة بإرساء دعائم التعلم مدى الحياة وتوفير فرص تعلّم للجميع وعلى مستوى عالمي.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية:«تسعدنا المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 لإبراز الملامح المميزة لمحفظتنا الرائدة من حلول التعليم الذكي وأبرز مبادراتنا المبتكرة التي تستهدف إدماج التكنولوجيا لتكون حجر الأساس للنهوض بالتعليم العالي، عملاً بالتوجيهات السديدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، والذي قال:» من يملك التكنـولوجيا اليوم يملك النجاح غداً«.

وأضاف» قدم الحدث الدولي الرائد منصة مثالية بالنسبة لنا لتسليط الضوء على المستوى الريادي الذي وصلت إليه «جامعة حمدان بن محمد الذكية» باعتبارها قوة دافعة لعجلة التحول الذكي في دولة الإمارات والعالم العربي، مدعومةً ببرامج عالمية المستوى تُضاهي الأفضل في العالم من أجل تخريج أجيال مؤهّلة معرفياً وتكنولوجياً وعلمياً للاضطلاع بدور محوري ومؤثر في صنع غدٍ أكثر أمناً واستدامة للجميع«.

وأوضح أن مشاركة الجامعة في المعرض التقني الأكبر من نوعه إقليمياً تندرج في إطار التزامنا الراسخ بنقل وتعميم تجربتنا العالمية الرائدة وتوظيفها في خدمة التوجّه الوطني نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخلق بيئة حاضنة ومحفزة على بناء الطاقات الإبداعية والقدرات الفكرية والمهارات التحليلية، واضعين نصب أعيننا إعادة هندسة التعليم لإحداث تغيير جذري وإيجابي ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، استناداً إلى نهج التعلم الذكي باعتباره ركيزة أساسية لبناء المستقبل وصنع أجيال متمكنة تكنولوجياً من تحويل التحديات إلى فرص تخدم البشرية جمعاء».

وتمحورت مشاركة الجامعة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» حول تعريف الجمهور بـ «منظومة ريادة الأعمال» في الجامعة، المستوحاة من التزام الجامعة بالاستجابة بفعالية لحاجة المجتمع المتزايدة إلى دعم أفكار ريادة الأعمال وتسريع عملياتها، إلى جانب حزمة البرامج المتنوعة التي تشكل أساساً متيناً لرفد الدارسين بمهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والتواصل الفعال والتعاون والمبادرة، ورعايتهم وتوجيههم لدخول عالم ريادة الأعمال من باب الابتكار والإبداع، ما يؤهلهم لأن يكونوا قوة دافعة للتنويع الاقتصادي ودعامة ضامنة لتحقيق الرخاء والازدهار في المستقبل. وشملت المبادرات النوعية المشاركة في الحدث أيضاً عرض منصة «الحرم الجامعي الذكي»والذي يضم كل ما يحتاجه الدارسون من خدمات ذكية خلال رحلتهم التعليمية، وهو ما يمثل انسجاماً مع استراتيجية الجامعة الرامية إلى تسخير التكنولوجيا لتمكين الأفراد من التعلم في أي وقت وفي أي مكان. كما تعرض الجامعة «الحرم السحابي»، وهو المنصة الرائدة في التدريب والتطوير المهني والتي تقدم برامج لبناء الكفاءات وتعزيز المهارات في مختلف المجالات المهنية.

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