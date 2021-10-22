بدء مشروع أتمتة نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة عجمان

المصدر: عجمان- وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان، عن البدء بمشروع نظام إدارة الأداء الوظيفي الإلكتروني الخاص بموظفي حكومة عجمان، خلال مشاركتها في الدورة 41 من معرض جيتكس للتقنية، بمركز دبي التجاري العالمي.

أعلن ذلك خلال توقيع عقد الشراكة بين دائرة الموارد البشرية، وشركة «تيك كارت» في معرض جيتكس للتقنية، ويهدف المشروع إلى أتمتة نظام إدارة الأداء الوظيفي في الجهات الحكومية، والارتقاء بمنظومة إدارة رأس المال البشري في حكومة عجمان.

وقع عقد الشراكة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية، وشيامجي مهرورترا مدير عام شركة «تيك كارت».

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، حرص الدائرة على تطوير أنظمة موارد بشرية فعالة، وتطبيقات أكثر حداثة، لتلائم تطلعات الحكومة، وترفع مستوى أداء وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وطرق ممارستها للأعمال. حيث تعمل الدائرة على تطوير أحد أهم الأنظمة، وهو نظام إدارة الأداء الوظيفي، وإصدار النسخة الإلكترونية منه في حكومة عجمان، في مطلع العام المقبل، بناء على أفضل الممارسات المعمول بها.

وأشار إلى أن أتمتة النظام، ستوفر خاصية تقييم الموظفين إلكترونياً، وستسهم في إدارة الموظف لأهدافه، وتمكين المسؤولين من تقييم أداء الموظفين، وذلك من خلال بنية تقنية متكاملة، حيث ستتم أتمتة جميع مراحل النظام، والتي تتضمن أربع مراحل، وهي مرحلة التخطيط، ومرحلة تقييم الأداء النصف سنوي، ومرحلة مراجعة وضبط النسب الموجهة لنتائج الأداء، ومرحلة المكافأة والتقدير، وفق أنظمة الحوافز والمكافآت المعتمدة.

وستعمل الدائرة على تنظيم ورش عمل للجهات الحكومية، للتعريف بالنظام، وتعميمه على كافة الموظفين، حيث يلبي هذا النظام، التوجهات الحكومية والمتطلبات الخاصة بالتحول الرقمي، والتي حرصت الدائرة على تطبيقها، لتحقيق الفائدة المرجوة.

وأوضح أن النظام يركز على ترسيخ ثقافة تطوير الأداء المؤسسي، المبني على نتائج قياس ومؤشرات أكثر دقة، والمساهمة في الوصول إلى بيئة عمل سعيدة، تشجع على التواصل المستمر، وعلى الشفافية، وتحفز على زيادة الإنتاج، وفعالية تحقيق الخطط، وتتوفر فيها فرص التعلم والتطوير.

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