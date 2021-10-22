شرطة عجمان تطلق «التنازل عن بلاغ» و«نتائج فحص السائقين»

المصدر: دبي - وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان ضمن مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس 2021 عبر منصة حكومة عجمان.. خدمة «التنازل عن بلاغ» وخدمة «نتائج فحص السائقين» لتضافا إلى سلسلة الخدمات الذكية التي توفرها عبر تطبيق الشرطة الذكي.

وأطلق العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة خدمة «التنازل عن بلاغ» الذكية بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة في عجمان وهي خدمة ذكية جديدة جاءت بمبادرة من مركز شرطة النعيمية الشامل، وتهدف إلى تعزيز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها الشرطة، من خلال توفير خاصية التنازل عن البلاغ دون الحاجة إلى الحضور بشكل شخصي إلى مراكز الشرطة.

وأوضح مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة أن الخدمة تشمل البلاغات الشخصية التي لا تتضمن الحق العام، مثل البلاغات المالية وبلاغات المشاجرات البسيطة، ويمكن للمتعامل الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى تطبيق شرطة عجمان وتوفير البيانات المطلوبة لإنجاز الخدمة، ليتم إرسال شهادة معتمدة تثبت تنازله عن البلاغ عبر التطبيق.

كما أطلق العقيد سلطان خليفة أبو مهير مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان خدمة «نتائج فحص السائقين» الذكية عبر تطبيق شرطة عجمان، وهي الخدمة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتتيح الخدمة للمتعامل إمكانية الحصول على نتائج اختبارات القيادة عبر تطبيق الشرطة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لاستلام نتيجة الفحص.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز