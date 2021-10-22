منصة «كهرباء دبي» توقع اتفاقيات تعاون

المصدر: دبي ـ وام

استضافت منصة هيئة كهرباء ومياه دبي المشاركة في الدورة الـ41 لأسبوع جيتكس للتقنية مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئة كهرباء ومياه دبي و«ديوا الرقمية» الذراع الرقمي للهيئة والشركات التابعة للهيئة من جهة ومجموعة من الشركات المحلية والعالمية الرائدة من جهة ثانية.

تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز دمج تقنيات العقد القادم في المؤسسات الخدماتية في دبي ودولة الإمارات لإثراء تجربة المواطنين والمقيمين والزوار وتعزيز سعادتهم إضافة إلى خفض البصمة الكربونية وحماية البيئة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن الهيئة تحرص على ترسيخ التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتقديم تجربة مبتكرة ورائدة من خلال خدمات رقمية توفر وقت المعنيين وجهدهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي انسجاماً مع مبادرة «دبي 10X» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل.

وأبرمت الهيئة اتفاقية تعاون مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لتسريع وتيرة التحول الرقمي بالاستعانة بمنصة وخدمات «MobileHub» من «اتصالات» ودعم تكاملها مع تطبيقات الهيئة بما يتيح توفير لوحات بيانات وتقارير بشكل آنٍ وفعال تساعد الإدارة في اتخاذ القرارات اللازمة. وقع الاتفاقية المهندس مروان بن حيدر النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة وسلفادور أنغلادا الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في اتصالات.

كما وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لديوا الرقمية اتفاقية مزود خدمة مدارة لشبكات الاتصال واسعة النطاق SD-WAN مع شركة (Omni Cloud) وهي شركة رائدة في مجال توفير الخدمات السحابية والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط. وقع الاتفاقية محمد بن سليمان الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» وعمرو عيد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة (Omni Cloud).

كما وقّع المركز اتفاقية تعاون مع شركة (ATOS) لتعزيز أطر التعاون لاستكشاف مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وقع الاتفاقية المهندس مروان بن حيدر بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية ومارك فيلنتورف المدير التنفيذي لشركة (ATOS) في الشرق الأوسط وتركيا.

إضافة إلى ذلك وقعت شركة «إنفرا إكس» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية» مذكرة تعاون مع شركة (WoMaster) لطرح أول مخطط لشبكة إنترنت لاسلكية للأشياء (LoRaWAN) ذات الطاقة المنخفضة بحضور راشد الأحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «إنفرا إكس» وبدر راشد البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة (WoMaster). وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي في القطاعات الخدماتية في دبي وفي هيئة كهرباء ومياه دبي.

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