سوق دبي يقتنص أكبر مكاسب أسبوعية في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع، التي اقتصرت على 4 جلسات بسبب عطلة المولد النبوي الشريف، وربح رأسمالها السوقي نحو 15 مليار درهم مدعومة بحالة تفاؤل معنويات المستثمرين بفضل قوة الاقتصاد الوطني، والانتعاش المتوقع بعد انحسار تأثيرات الجائحة واقتنص سوق دبي أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 6 أشهر.

وانتعشت التداولات بفضل انطلاق ماراثون النتائج الفصلية، وإفصاحات شركات وبنوك عن نتائج فصلية فاقت التوقعات.

وصعد سوق دبي الأسبوع الماضي 2.4%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ مطلع أبريل الماضي، ليغلق عند مستوى 2857.32 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار والخدمات، وزاد سوق أبوظبي 0.83% ليصل إلى مستوى 7876.68 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاتصالات والصناعة والسلع والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة خلال 4 جلسات بنحو 6.9 مليارات درهم، منها 6.18 مليارات درهم في سوق أبوظبي و751 مليون درهم في سوق دبي، وجرى تداول 1.49 مليار سهم، منها 1.042 مليار في أبوظبي، و453.97 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 42.6 ألف صفقة.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار 1.13 مليار درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بينما في أبوظبي مال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 229.7 مليون درهم، منها 15.78 مليون للعرب، و213.9 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 164.2 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 59.24 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 59.24 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 164.2 مليون درهم.

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