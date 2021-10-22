اختتام أسبوع حافل بالفعاليات والابتكارات في «جيتكس جلوبال»

المصدر: دبي- البيان

اختتمت، أمس، فعاليات «جيتكس غلوبال» وعالم الذكاء الاصطناعي، الحدث العالمي الأكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا لعام 2021، الذي أقيمت دورته الـ 41 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتضمن الحدث للمرة الأولى 6 فعاليات رئيسة في موقع واحد، وهي: «جيتكس غلوبال»، وعالم الذكاء الاصطناعي، و«جيتكس نجوم المستقبل»، وقمة مستقبل بلوك تشين، وفعالية «فينتك سيرج»، ومؤتمر التسويق «ماركيتنج مينيا»، بمشاركة ما يزيد على 3500 جهة عارضة من أكثر من 140 دولة.

نشاط حاشد

وشهد الحدث نشاطاً حافلا وسلسلة متنوعة من الفعاليات والجلسات والنقاشات. وشكّل «جيتكس غلوبال» وعالم الذكاء الاصطناعي فعالية التكنولوجيا الرئيسة الوحيدة في العالم التي تستقطب خلال عام 2021 كُبرى الشركات التقنية، لاستعراض أحدث الابتكارات والتوجهات لمجالات الأعمال بمختلف القطاعات. وشارك في الحدث مجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا، تتضمن شركة أمازون ويب سيرفيسز، وهوليت باكرد إنتربرايز، وهاني -ويل ولينوفو، وريد هات، واتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

برنامج سكاليتي

واختتم برنامج «سكاليتي» التابع لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، مشاركته في معرض «جيتكس نجوم المستقبل» بمنح 3 رخص تأسيس أعمال وست عضويات في البرنامج للفائزين، بمسابقة برنامج «جيتكس يوث إكس»، التي جرى تنظيمها في إطار فعاليات المعرض.

وقال حسن وحيد، مستشار أول، الاستثمار في المنطقة الحرة بمطار دبي، ومدير برنامج «سكاليتي»: عكس حضورنا ومشاركتنا في معرض «جيتكس نجوم المستقبل» حجم الاهتمام، الذي يضعه برنامج «سكاليتي» لتقديم محفظته من العروض والمميزات والخدمات لأكبر تجمع تقني من نوعه على مستوى المنطقة، مع التركيز بشكل رئيسي على جذب رواد الأعمال وشركات التقنية المتخصصة، وتقديم مساهمتها في منظومة الابتكار والتكنولوجيا والعلوم والاقتصاد الرقمي. أما دعم مسابقة برنامج «جيتكس يوث إكس» وتقديم عضويات مجانية للمشاريع الفائزة لتأسيس أعمالها في دبي، فيأتي بمثابة تقدير للأفكار الإبداعية، التي قدمها المشاركون وطموح أفكارهم، والتي نتطلع إلى أن نشهدها على أرض الواقع بفضل الدعم الذي سيوفره برنامج «سكاليتي».

وأطلقت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي برنامج «سكاليتي» أوائل العام، حيث يوفر للشركات إمكانية تأسيس وتشغيل أعمالها بمرونة وسهولة مع تحقيق كفاءة تجارية عالية، إضافة إلى برنامج قائم على الاشتراك، والذي يشمل رسوم الإيجار والترخيص، فضلاً عن تخصيص مساحة عمل المطلوبة لها، كما يساعد الشركات الناشئة بتوفير نموذج مرن يعتمد على الاشتراك الشهري، ما يساعد على نمو أعمال الشركات، ويمكّنهم من زيادة عدد الموظفين بمرونة وكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج للشركات قدرة الوصول إلى خدمات مصرفية «قانونية» (توظيف وتسويق)، بالإضافة إلى الخدمات السحابية وحلول الدفع عبر الإنترنت التي يقدمها شركاء عالميون إلى جانب الوصول إلى شبكة المنطقة الحرة بمطار دبي، التي تضم أكثر من 1,800 شركة من مختلف الجنسيات والأحجام.

وتشير التوقعات إلى نمو التجارة الإلكترونية في دبي نحو 23% لتصل إلى 27 مليار دولار في 2022، مدفوعة بالتحول الرقمي الذي فرضته تداعيات جائحة (كوفيد 19)، وتغير طلب وسلوكيات المستهلكين.

البلوك تشين و«فينتك سيرج»

من جانبها، نجحت الدورة الرابعة من قمة مستقبل البلوك تشين والدورة الأولى من فعالية «فينتك سيرج» في وضع خريطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصادات الرقمية، من خلال العمل عن كثب والتواصل الفعّال مع الشركات المحلية والإقليمية والدولية، والتي أشادت بدورها بمكانة الفعاليتين في تمكين التواصل والتفاعل، والاستفادة من فرص أعمال مجزية.

وانعقدت الفعاليتان في موقع واحد في إطار فعاليات نسخة هذا العام من «جيتكس»، حيث جمعتا آلاف الجهات العارضة للمشاركة في سلسلةٍ من جلسات الحوار وورشات العمل التخصصية.

وشهدت «فينتك سيرج» مشاركة لافتة من أرتوراس سفيرسكيس، رائد الأعمال البارز الانضمام للفعالية لمساعدة الجهات العارضة من ليتوانيا في استعراض قدراتها، ولمقابلة شركاء الأعمال المحتملين، بهدف البحث عن فرص لترخيص منتجات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوروبا.

ونجحت شركة «رسن سوفت وير هاوس» الإماراتية للبرمجيات في الحصول على عدد من العملاء المحتملين، خلال النشاطات المخصصة لتواصل الشركات في «فينتك سيرج».

وقال إسلام فخر، مدير العمليات لدى الشركة: شكّلت الفعالية فرصة مهمة بالنسبة لنا. واستقطبنا بعض العملاء المحتملين الذين يمكننا توفير خدمات متخصصة لهم، بالإضافة إلى المستثمرين الذين قدمّوا حلولاً كفيلة بتعزيز كفاءة خدماتنا. ولعّل من أبرز مميزات هذه الفعالية الاهتمام الكبير، الذي تبديه الجهات العارضة الأخرى في المملكة العربية السعودية وغيرها من العلامات العالمية.

من جانبه، أشاد الدكتور تامر متولي، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستراتيجية لدى «ديجيتال فاينانس إكستشينج»، أول منصة مؤمنة بالكامل لتداول الأصول المختلفة، بقمة مستقبل البلوك تشين وبدورها في تمكين بناء شبكات العلاقات المهنية وتسليط الضوء على فرص الأعمال في القطاع.

وسلّطت قمة مستقبل البلوك تشين الضوء على أهمية التعاون بين مختلف الجهات في القطاع، حيث استضافت القمة مسابقة هاكاثون أعمال البلوك تشين بالشراكة مع «تي دي فاي»، وهي شركة تسريع الأعمال الناشئة. وقال جوراف دوبي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «تي دي فاي»: تتشارك مسابقة بيزثون القيم ذاتها مع قمة مستقبل البلوك تشين، لا سيما من حيث جمع شمل مختلف الأطراف المعنيين في المنظومة لتبادل المعارف حول أحدث الأفكار والتطورات والتواصل وتعزيز مكانة تقنية البلوك تشين كونها حلاً تجارياً يعتمد عليه عالمنا، الذي يشهد تطورات متسارعة. ونرى في هذه المسابقة أداة تمكّن رواد الأعمال المبتكرين من مشاركة أفكارهم واتخاذ الخطوة الأولى والأهم في تحويل منظومة أعمالنا الحالية.

الهاكاثون

وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الهاكاثون السنوي الرابع، الذي نظمه مبادرة Teens in Ai وتتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، للتعريف بمفهوم وممارسات الذكاء الاصطناعي، عبر تسليط الضوء على ابتكارات المواهب الناشئة في هذا المجال، وتكريم المواهب الشابة في دولة الإمارات.

وشهد الهاكاثون مشاركة واسعة لفرق المدارس، التي تضمنت أفضل وألمع المواهب بأعمار تتراوح بين 11 و18 عاماً، حيث كانت بداية الرحلة مع سلسلة من المعسكرات التمهيدية، وفعاليات التواصل، واليوم التجريبي النهائي. تلا ذلك ورش عمل تفاعلية وجلسات رئيسية، ليكون الختام مع حفل توزيع الجوائز.

وبعد منافسة قوية تمّكن الفريق الذي طوّر تطبيق SimplyGreen ويرّكز على الاستهلاك الغذائي المتوازن من الحصول على المركز الأول والفوز بجائزة 2500 درهم. وحصل Animvare على المركز الثاني وجائزة 1500 درهم، وذهب المركز الثالث إلى Team Buddy، حيث فاز أعضاؤه بجائزة 1000 درهم.

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