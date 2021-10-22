اقتصادية أبوظبي تطلق الرخصة الافتراضية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين

المصدر: دبي- وام

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «الرخصة الافتراضية»، التي تتيح للمستثمر الأجنبي غير المقيم بدولة الإمارات، الحصول على ترخيص اقتصادي لممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي من خارج الدولة، وذلك قبل مباشرة إجراءات الإقامة، مع إمكانية ممارسة نشاطه من خارج الدولة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدائرة ضمن جناح حكومة أبوظبي في جيتكس. وقال محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة، إن الرخصة الافتراضية، تعد مبادرة استباقية فريدة من نوعها، تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص لنشاطهم الاقتصادي من أي مكان في العالم، قبل زيارة دولة الإمارات، وذلك انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، الرامية إلى تمكين التجارية الرقمية العابرة للحدود.

وأكد حرص حكومة إمارة أبوظبي، على زيادة جاذبية الأعمال في إمارة أبوظبي وتنافسيتها التجارية والخدمية، وتقديمها كوجهة دولية للأعمال، عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وجذب الرأسمال الأجنبي، والتدفقات النقدية، بما يتماشى مع المبادئ العشرة لخطة الخمسين القادمة لدولة الإمارات، وخاصة المبدأ الثاني، الذي يركز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.

من جانبه، أوضح راشد البلوشي وكيل الدائرة، أن الرخصة الافتراضية، تتيح المجال للحصول على ترخيص ضمن 13 قطاعاً اقتصادياً، تعد من القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها حكومة أبوظبي، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يمكن للأجنبي التقديم على إصدار الترخيص، وتملكه بنسبة 100 %، ضمن الأشكال القانونية، شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة الشخص الواحد ذ.م.م.

وقال ربيع الهاجري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، إن الرخصة الافتراضية، لا تشترط الحصول على اعتمادات مسبقة من قبل الجهات المعنية، وتركز على منح ترخيص اقتصادي للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيمين خارج الدولة، لتشجيعهم على ممارسة الأعمال في أبوظبي.

13 قطاعاً

وتشمل الرخصة الافتراضية عدداً من الأنشطة الاقتصادية في 13 قطاعاً، وهي الزراعة والصناعة والإصلاح وأعمال المقاولات والصيانة والتركيب، والبيع بالتجزئة وأنشطة النقل والخدمات، وخدمات التأجير والإدارة وتنظيم الفعاليات، والصحية والترفيهية والخدمية المساندة، وأنشطة التجارة بالجملة والاستيراد والتصدير، بحيث تخضع للرسوم المحلية، بما لا يزيد على 1000 درهم، مع استيفاء كافة الرسوم الاتحادية الإضافية، وفقاً لنوع النشاط المطلوب، والشكل القانوني عند استكمال باقي المتطلبات.

خطوات

وحددت اقتصادية أبوظبي، خطوات العمل لإصدار الرخصة الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني لمركز أبوظبي للأعمال adbc.gov.ae، ليتم بعدها اختيار الرخصة الافتراضية، وتسجيل الدخول عن طريق UAE Pass Sop1، واختيار الاسم الاقتصادي باللغة الإنجليزية فقط، وإدخال بيانات الاتصال، وتحديد النشاط الاقتصادي المطلوب، مع إرفاق صورة جواز السفر، ودفع الرسوم المحددة بواسطة البطاقة الائتمانية، ليتم بعدها إصدار الرخصة الاقتصادية.

كما حددت آلية التسجيل بالهوية الرقمية للمقيمين الموجودين خارج الدولة، عبر الدخول عن طريق الهوية الرقمية https:/‏/‏selfcare.uaepass.ae، واختيار إنشاء حساب جديد، والتحميل عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة «QR»، والنقر على خيار الاشتراك في الصفحة الرئيسة، لتسجيل حساب جديد، من خلال التحقق من رقم الهاتف المحمول، وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمتعامل، وتحديد كلمة سر خاصة بالهوية.

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