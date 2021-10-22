إعلان الفائزين بتحدي العرب للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي ـ شعبة إدارة التكنولوجيا بالجمعية بالتعاون مع المؤسسة العالمية للابتكار وريادة الأعمال أمس أسماء الفائزين في تحدي العرب للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في دورته الثالثة على هامش فعاليات جيتكس بحضور شركاء الأعمال في التحدي من الدول الـ9 المشاركة وهي الإمارات والسعودية ومصر وفلسطين والأردن والمغرب وتونس وسلطنة عمان ولبنان.

وتوزعت الفرق الفائزة إلى قسمين رئيسيين هما أفكار مشروعات التخرج وفاز بالجائزة التقديرية من لجنة التحكيم مشروع نبضة من مصر، واحتل المركز الأول مشروع industry 4.0 من مصر الموجهة قطاع الصناعة، وفاز بالمركز الثاني Nofasty من المغرب كأحد الحلول لقطاع الصناعات الغذائية، أما المركز الثالث كان من نصيب مشروع Fire Fighting من لبنان وهو متخصص في قطاع الأمن السيبراني.

وفي فئة الشركات الناشئة، حصدت شركة بالجوار الإماراتية الجائزة التقديرية من لجنة التحكيم كأفضل عرض، أما المركز الأول فقد كان من نصيب شركة Decapolis الأردنية والمتخصصة في حلول supply chain، أما المركز الثاني فقد لصالح شركة Persevia التونسية والتي توفر حلولاً ذكية لقطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والطرق، أما المركز الثالث كان لشركة Allien dimenions التونسية لحلول التعليم الإلكتروني.

وقال محمد عبود رئيس جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية - شعبة إدارة التكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا إن الرهان على المبتكرين من الشباب العربي من طلاب الجامعات أو أصحاب الشركات الناشئة يعد أحد الإنجازات الحقيقية التي لابد أن نفخر بها جميعاً، لاسيما وأن مثل هذه البرامج التي تزيح الستار عن الأفكار المتميزة والعقول الفريدة تؤكد لنا أننا نمتلك كافة مقومات مواكبة المتغيرات العالمية نحو التحول الرقمي والمدن الذكية، بالإضافة إلى أننا أصبحنا نعي أن تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل العرب ستصنعه سواعد شبابها وعقولهم.

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