شراكات وعروض جديدة لـ«دو» في مشاركة ناجحة بـ«جيتكس»

المصدر: دبي- البيان

اختتمت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها الناجحة في الدورة الـ 41 من أسبوع «جيتكس للتقنية 2021»، حيث أسهمت دو في إرساء أسس جديدة لمسيرة التحول الرقمي المستمرة، إضافة إلى عرض مجموعة من الحلول والخدمات الجديدة المصممة لدعم مجتمعات الأعمال وتحسين البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسلطت الشركة خلال فعاليات المعرض الضوء على أحدث ابتكاراتها المستندة إلى تقنية الجيل الخامس والمصممة، لمساعدة المؤسسات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص على تحسين نماذج أعمالها، بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، وشهدت منصة «دو» في الحدث أعداد كبيرة من الزوار من أفراد المجتمع وممثلي الشركات والجهات الحكومية، والذين اطلعوا على أحدث استراتيجيات الشركة وخططها الرامية لتسخير تكنولوجيا الجيل الخامس لخدمة الإنسان والمجتمعات، ودعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في السنوات المقبلة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «شكل أسبوع «جيتكس للتقنية 2021» منصة مثالية لنا، لتعزيز شراكاتنا وإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص لمساندتها في مساعيها لتلبية متطلباتها الرقمية. ونفخر بما حققناه خلال مشاركتنا الجديدة الناجحة، التي شهدت توقيع أكثر من 15 مذكرة تفاهم جديدة في مجال دعم التحول الرقمي وتنفيذ الحلول والتقنيات الناشئة، وبينما تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق المزيد من الإنجازات في خططها للتحول الرقمي، تؤكد «دو» التزامها كونها شركة وطنية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتسخير مواردها وخبراتها وتوظيفها بما يدعم جهود حكومة الإمارات وتطلعاتها لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي المستدام، إضافة إلى التزامنا المستمر بتقديم الدعم للشركات في القطاع الخاص، لمساعدتها على تحقيق نجاحات مستدامة والمساهمة بدور حيوي في دفع عجلة النمو عبر مختلف قطاعات الأعمال في الدولة».

وأضاف: تشكل تقنية الجيل الخامس عامل تمكين رئيسي لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات، لهذا فقد تمحور شعار مشاركتنا في الدورة الـ 41 من أسبوع «جيتكس للتقنية» حول هذه التكنولوجيا. وتمكنت «دو» من خلال تركيزها على تسخير إمكانات «الجيل الخامس» وتوظيفها لإحداث تحولات ملموسة على صعيد تعزيز جودة حياة الناس ودعم مجتمعات الأعمال وتحسين كفاءة الخدمات في القطاع العام، من ترسيخ مكانتها كونها مساهماً رئيسياً وحيوياً في مشهد التحول الرقمي في دولة الإمارات. وقدمت الشركة خلال الحدث ما لا يقل عن 7 عروض لخدمات وحلول متطورة مدعومة بتقنية الجيل الخامس، وتنسجم مع شعار الحدث «معاً نصنع مستقبلاً رقمياً أكثر جرأة». وشملت هذه العروض المستندة إلى تقنية الجيل الخامس «الشبكة الذكية» و«التنقيب الذكي» و«حل الشرطة الذكية» و«المراقبة الذكية» و«الألعاب» و«البث المباشر» و«المستقبل المدعوم بتقنية الجيل الخامس».

اتفاقية مع «تاليس»

كانت «دو» وقعت اتفاقية شراكة مع مجموعة «تاليس»، المتخصصة في مجال حماية البيانات، تحصل بموجبها «دو» على مجموعة من الحلول والتقنيات الجديدة التي طورتها «تاليس» لدعم وتعزيز عمليات مركز دو للدفاع والأمن الإلكتروني ومحفظة حلول منصة الثقة الرقمية التابعة للشركة. وتأتي الشراكة في إطار جهود «دو» لتلبية متطلبات الشركات والجهات الحكومية في الإمارات فيما يتعلق بأمن البيانات ولا سيما مع تزايد وتيرة الهجمات والتهديدات الإلكترونية وعمليات اختراق البيانات نتيجة التحولات التي يشهدها العالم الرقمي، فضلاً عن تطور متطلبات الامتثال للوائح التنظيمية.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: «تتطلب مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حالياً حلولاً متطورة تواكب التحولات التي يشهدها الفضاء الرقمي، وتوفر أفضل مستوى ممكن من الحماية لأمن البيانات. وتماشياً مع مكانتها الريادية ومساعيها الحثيثة لتعزيز أمن بيانات عملائها من المؤسسات، حرصت «دو» دوماً على اعتماد أحدث حلول وتقنيات أمن المعلومات، إضافة إلى التعاون مع شركائها لمواجهة التحديات والهجمات الرقمية ومنع تأثيرها السلبي على العملاء والمجتمعات. واستكمالاً لهذه الجهود يسرنا التعاون مع مجموعة «تاليس» لتعزيز محفظتنا المتكاملة من حلول أمن البيانات ومنح عملائنا من الشركات والجهات الحكومية راحة بال، إضافية في ما يتعلق بحماية بياناتهم.

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