اتفاقيات وأنشطة متنوعة في مشاركة «دبي للإنترنت» وin5 بالمعرض

المصدر: دبي- البيان

اختتمت مدينة دبي للإنترنت وحاضنة الأعمال in5 مشاركة حافلة في معرض جيتكس جلوبال 2021 حيث استضافت مدينة دبي للإنترنت سلسلة من ورش العمل التي قدمتها كبرى الشركات العالمية، بينما تركزت أنشطة جناح حاضنة الأعمال in5 على التعريف بمجتمع الشركات الناشئة وتسليط الضوء على الفرص المتاحة أمامها من خلال تعزيز فرص التواصل والربط مع العملاء ضمن القطاع والصناعات ذات الصلة.

وشهدت المنصة التعليمية للجناح مشاركة عمالقة التكنولوجيا مثل لينكدإن وهواوي وإتش تي سي ضمن سلسلة من ورش عمل التطوير المهني التي غطت مجموعة من الموضوعات طيلة أيام الحدث. وتركزت مشاركة لينكد إن على تقديم نصائح للحضور حول كيفية تعزيز حضورالشركات الصغيرة والمتوسطة على منصتها، وتمحورت مشاركة هواوي حول أهمية الحوسبة السحابية في رحلة التحول الرقمي المؤسسي، بينما استعرضت إتش تي سي آفاق التوسع وحجم الفرص المتاحة في العالم الافتراضي من خلال تطوير الألعاب ووسائل التدريب وحلول الصحة والسلامة والتصميم.

وشكل جناح in5 ملتقى لمؤسسي الشركات الناشئة مع المستثمرين في التكنولوجيا لاستكشاف مجالات الشراكة المحتلمة وفرص التمويل.

وشاركت شركة «فيو آي تي» في الحدث عبر جناح in5، وقال عاطف أحمد، المدير المالي للشركة الناشئة في مجال تكنولوجيا العقارات: «كانت تجربة لا تقدر بثمن، وفرت in5 فرصة رائعة لشركة ناشئة مازالت في بداياتها مثل شركتنا، والتي تم إطلاقها فقط على متاجر تطبيقات آبل وجوجل منذ ستة أشهر، لنكون من بين المشاركين في الحدث التكنولوجيا العالمي جيتكس. وتمكنا بالفعل من الالتقاء بعدد من المستثمرين، وهو أمر بالغ الأهمية، كما أولت in5 اهتماماً كبيراً بتعزيز حضور الشركات الناشئة حيث تم استعراض العرض التقديمي منتجنا بشكل متكرر، وقد اجتذب ذلك الكثير من الزوار الذين أتيحت لنا الفرصة لتثقيفهم حول عروضنا.

و»فيو آي تي«هي عبارة عن نظام أساسي يسمح لوكلاء العقارات بزيارة إحدى القوائم وإنشاء مقطع فيديو تفصيلي للحصول على قائمة تم التحقق منها في ثلاث خطوات سهلة. تسعى في آي تي إلى حل مشكلتين: انتشار الصور المضللة حيث لا يسمح النظام بعرض الصور بل يتم تحميل مقاطع الفيديو حصراً بالإضافة إلى إمكانية استبعاد القوائم المزيفة للعملاء».

كما برز حضور «في هايف. آي إي» أول تطبيق على الهاتف المحمول يوفر للمبدعين أدوات لإدارة المحتوى الخاص بهم واستثماره بسهولة، حيث حققت مشاركة ناجحة وتمكنت من الاستفادة من منصات مدينة دبي للانترنت و in5 معاً. وقال درو ويديرا، الشريك المؤسس لـ «في هايف. آي إي»: وفرت مشاركتنا على منصات مدينة دبي للإنترنت و in5فرصة مثالية للتعريف بعلامتنا وعزز ذلك حضورنا لتمثيل in5 وتعميق علاقنا مع القائمين عليها«وأضاف:»إنها حقًا فرصة جيدة لنا لمقابلة العملاء المحتملين والخبراء والمستثمرين في نفس المجال ومن مختلف أنحاء العالم في مكان واحد.

وأعلنت in5 خلال الحدث عن حجم التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة والتي بلغت 1.4 مليار درهم حصلت عليها الشركات من مستثمرين مستقلين أو صناديق رأس المال الجريء. كما وقعت الحاضنة سلسلة مذكرات تفاهم للتعاون مع «تي آي إي» و«توم توم» و«جليفاي» و«بارسونس» بهدف تعزيز وصول مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل وصناع التكنولوجيا وشبكة المؤسسات الداعمة لنمو الأعمال.

كما استعرض معهد دبي للتصميم والابتكار عبر جناح دبي للإنترنت 5 مشاريع قدمها الطلاب لتسليط الضوء على مجموعة من التحديات الصحية والبيئية والاجتماعية.

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