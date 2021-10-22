«إحصاء أبوظبي» يستعرض إنجازاته ومشاريعه الرقمية

المصدر: دبي- البيان

استعرض مركز الإحصاء- أبوظبي خلال مشاركته في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، أبرز إنجازاته ومشاريعه الرقمية المبتكرة والمتماشية مع أجندة حكومة أبوظبي الرقمية، بما يعكس جاهزية وتطور البنية التحتية الرقمية، التي تتمتع بها إمارة أبوظبي.

وركزت مشاركة مركز الإحصاء – أبوظبي على استعراض اثنين من أبرز المشاريع الاستراتيجية المبتكرة، التي أطلقها المركز مؤخراً وهما مشروع منصة التحليل والاستقراء، ومشروع اللوحات الإحصائية وتحليل البيانات، ويهدف هذان المشروعان إلى توفير حلول رقمية تسهم بتطوير العمل الإحصائي الحكومي، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى أدوات فعالة تمكن المسؤولين من اتخاذ القرارات الاستباقية، ورسم السياسات بناء على معلومات حديثة ودقيقة وموثوقة.

وقال أحمد محمود فكري، المدير العام لمركز الإحصاء- أبوظبي: وفر أسبوع «جيتكس» منصة عالمية مثالية لإبراز أحدث المبادرات والمشاريع الرقمية، التي قمنا بتطويرها وفق استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية الرامية إلى تأكيد ريادة الإمارة في مجالات تعزيز الأداء الحكومي وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين. كما وفر لفريق عملنا منصة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات حول أهمية الاستثمار في البيانات، والاستفادة من الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإحصائي، ليكون أداة مساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد أن منصة التحليل والاستقراء تمثل أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في تحليل البيانات التقليدية وغير التقليدية والبيانات الكبيرة بوساطة الذكاء الاصطناعي، وهي تعد ثورة جديدة تضاف إلى إنجازات أبوظبي في السباق العالمي نحو العقد الاجتماعي الجديد مع البيانات، ما يفتح آفاقاً واسعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعلمي.

وأضاف: ندرك في المركز أهمية بناء المعارف وتطوير القدرات الإحصائية، بما يتماشى مع متطلبات الجهات الحكومية والخاصة، ويُمكِنها من تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق تعمل فرق العمل في المركز على تطوير وإطلاق مبادرات ومشاريع مبتكرة، من شأنها تطوير آليات جمع وتحليل واستقراء البيانات، بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لصناع القرار ويمكنهم من وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات بناء على تحليلات وإحصاءات دقيقة وعالية الجودة.

وتوفر المنصة لصناع القرار بحكومة أبوظبي إحصاءات وبيانات وتحليلات عبر لوحات تفاعلية، بهدف الارتقاء بمستوى الكفاءة في إدارة واستخدام وتكامل الموارد عبر الجهات الحكومية، وتلبية الاحتياجات المتغيرة للأفراد ومجتمعات المستقبل، ويعمل المركز مع شركائه في الجهات الحكومية بأبوظبي على مواصلة تطوير المنصة لتلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية من البيانات عالية الجودة.

من جهة أخرى، يستهدف مشروع اللوحات الإحصائية وتحليل البيانات، أتمتة العمليات الإحصائية وإنشاء لوحة معلومات تفاعلية برؤى قابلة للتنفيذ، بأتمتة العملية الإحصائية، ودعم المستخدم لبناء نموذج البيانات الخاص به، واستخدام برامج لتصوير البيانات، وتزويد صانع القرار بلوحة معلومات تفاعلية.

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