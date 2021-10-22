مذكرة تفاهم بين «أراضي عجمان» وشركة عقار

المصدر: دبي - وام

وقعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان وشركة عقار مذكرة تفاهم بهدف دعم وتعزيز التعاون القائم بينهما، وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين لخدمة جمهور المتعاملين بفئاتهم كافة، على هامش مشاركة الدائرة في معرض جيتكس. وقع المذكرة المهندس عمر المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري وغالب جابر المدير التنفيذي لشركة عقار.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري إن الدائرة تسعى باستمرار إلى تعزيز مستويات التنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والمطورين العقاريين، وذلك للنهوض بأداء السوق العقاري وتعزيز سمعة ومكانة إمارة عجمان كواحدة من أكثر المدن نمواً في المنطقة وتحفيز الاستثمار في السوق العقاري والارتقاء بمستوى جودة واستدامة المشاريع بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع «شركة عقار» من أجل تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات واختصار وقت إنجاز المعاملات، وذلك من خلال تفعيل الربط الإلكتروني بين الطرفين وتبادل كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالشأن العقاري.

ومن جانبه أشار غالب جابر إلى أهمية توقيع المذكرة، مؤكداً التزام شركة عقار وحرصها على عقد شراكات استراتيجية مثمرة تسهم في تحقيق أهداف ورؤية الشركة وتعزز التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول حالية ومستقبلية في مختلف المجالات.

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