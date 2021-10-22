إطلاق الكيان التكنولوجي «زين تك» في الشرق الأوسط

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مجموعة زين إطلاق كيان تكنولوجي جديد «زين تك» (ZainTech)، لتؤسس واحداً من أكبر المتاجر الإقليمية الشاملة التي توفر منصات الحلول والخدمات الرقمية للمؤسسات الحكومية والشركات في أسواق الشرق الأوسط.

وسيوفر الكيان الإقليمي الجديد الحلول الرقمية للشركات المتعددة الجنسيات والحكومات عبر نقطة اتصال واحدة شاملة للمبيعات وخدمة العملاء، إذ ستوفر منصات «زين تك» حاضنة متطورة لمجموعة واسعة من خيارات الحلول المدارة للخدمات السحابية، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، والابتكارات في الأعمال الناشئة.

وأوضحت زين أن الكيان الجديد سيضم أعمال شركة «NXN» ذراعها التشغيلي في مشاريع المدن الذكية، وأعمال شركتها «زين داتا بارك» المركز الإقليمي للاستضافة السحابية والأمن السيبراني، وهو المسار الذي يستهدف منه الكيان الجديد «زين تك» أن يحقق النمو المتوقع في مجالات الاستضافات السحابية والخدمات المدارة لمساعدة الشركات والكيانات الحكومية في خطط التحول الرقمي.

جاء حفل الإطلاق على هامش فعاليات جيتكس. وشارك في الاحتفالية عدد كبير من الشخصيات البارزة في مجالات قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الأسواق الإقليمية والدولية، وحضرها الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربللي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في شركة زين السعودية سعد السدحان، والرئيس التنفيذي لشركة (ZainTech) أندرو حنا.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بمجموعة زين بدر ناصر الخرافي: إطلاق (زين تك) خطوة رئيسية في استراتيجية أعمالناSight 4، وتطوراً نوعياً لمحفظة خدمات زين الإقليمية في القطاع الرقمي. وسيركز الكيان التكنولوجي الجديد الأول من نوعه بين مشغلي الاتصالات في أسواق المنطقة، على توفير حلول التحول الرقمي«. ويعزز كيان (زين تك) من قدراتنا التنافسية في المجالات التكنولوجية، وستعزز من تآزر استثماراتنا وقدراتنا الرقمية، التي تمتلك بصمة جغرافية إقليمية واسعة، كما من المنتظر أن تساعدنا هذه الخطوة في تعظيم القيمة من الشراكات الاستراتيجية التي تبنيها المجموعة مع البائعين العالميين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال تك أندرو حنا: أتطلع إلى العمل مع قادة يتمتعون برؤية ثاقبة في أعمال الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات وإدارة المدن، والكيانات الحكومية لتبسيط وتسريع التحول الرقمي والجيل القادم من الابتكارات التكنولوجية. وسيضم»زين تك«شركة NXN التي تأسست في 2007، ويعود تاريخ استحواذ مجموعة زين على هذه الشركة قبل 5 سنوات، حيث هدفت المجموعة من هذه الخطوة مساعدتها في التحول إلى مزود رقمي شامل، وتوفر شركة NXN منصة خدمات رقمية متطورة للعملاء من الشركات والحكومات، ومجموعة واسعة من الابتكارات التكنولوجية التي تحتاجها مشاريع بناء المدن الذكية. ويعود تاريخ تأسيس»زين داتا بارك«إلى العام الأخير، ومن المتوقع أن يساعد دمج أعمال هذه الشركة في خطط نمو»زين تك".

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