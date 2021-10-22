«كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تختتم مشاركتها بالمعرض

المصدر: دبي ـ وام

اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مشاركتها الناجحة في معرض «جيتكس غلوبال 2021»، مع ورشة عمل نظمتها لزوار المعرض والمشاركين حول سبل تمكين نظام ذكاء اصطناعي متوافق مع المعايير الأخلاقية.

وناقشت الورشة التي قدمتها البروفيسورة ميلودينا ستيفانز، رئيسة برنامج الماجستير في إدارة الابتكار في الكلية، توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي الموجودة في معظم الخدمات والحلول المقدمة للناس مع المعايير الأخلاقية، ودور مصممي ومنتجي هذه الابتكارات وصناع القرار بضمان تحقيق هذا التوافق. خاصة في ظل تعامل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الناس بشكل مباشر.

وجاءت مشاركة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في معرض جيتكس بهدف المساهمة في تقديم أحدث التوجهات والحلول في مجالات الحوكمة والكفاءة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة من خلال مجموعة من ورش العمل المتخصصة والموجهة للمختصين والجمهور من حضور الحدث، الذي يشكل منصة عالمية تكنولوجية مهمة لتبادل الأفكار والرؤى وأحدث الابتكارات التكنولوجية في مسيرة الدول نحو التنمية المستدامة.

كما سعت الكلية من خلال المشاركة إلى تعزيز عملية نقل ونشر المعرفة بمجال الإدارة الحكومية وربطها بالتطور التكنولوجي لدعم هذه المنظومة، ورفع مستوى الوعي العام حول التحولات الجارية في العالم. والتعرف عن قرب على أساليب إشراك المجتمع في عملية صناعة مستقبلهم في خضم التطور التكنولوجي المتسارع.

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