محاكم دبي تستعرض إنجازاتها في ختام «جيتكس»

المصدر: دبي- وام

اختتمت محاكم دبي، مشاركتها في الدورة الـ 41 من «أسبوع جيتكس جلوبال 2021»، الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي.

وجاءت مشاركة محاكم دبي في معرض جيتكس جلوبال 2021، لتؤكد الحرص الدائم على المشاركة في هذا المعرض الهام، الذي يقام سنوياً، والذي تقدم فيه مختلف الدوائر الحكومية، أحدث إنجازاتها، وأصبح الناس يلمسون تأثيراته الواضحة على أرض الواقع، تلك التأثيرات التي تلبي توقعات القيادة الرشيدة في التحول الرقمي.

وتم خلال الحدث، إبراز ما أنجزته محاكم دبي من تطورات، طوال هذه الفترة، خاصة في ما يتعلق باستحداث خدمات توفر الجهد والوقت للمتعامل، إلى جانب جودة الخدمة المقدمة، لمواكبة أحدث تقنيات العصر وتحدياته المختلفة، وذلك من خلال العمل المشترك، وروح الفريق الواحد، الذي قامت به محاكم دبي لإنجاز التحول الرقمي في خدماتها، والذي يعد بمثابة بصمة واضحة في تغيير مسار العمل، ونقلة نوعية تحسب لمحاكم دبي، لتحقيق معادلة تقديم أفضل الخدمات، وبأسرع الطرق، لتحقيق رؤية الدائرة «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز