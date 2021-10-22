بيانات مجانية لمستخدمي تطبيق «سهيل» بالتعاون بين «طرق دبي» و«اتصالات» و«دو»

المصدر: دبي - وام

وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية تعاون مشتركة بين هيئة الطرق والمواصلات من جهة، وكل من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وذلك على هامش مشاركتها في أسبوع جيتكس التقني 2021. وتنص الاتفاقية على توفير باقات بيانات مجانية من مزودي خدمة الاتصالات لمستخدمي تطبيق «سهيل» الذكي التابع للهيئة وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقع الاتفاقية عن الهيئة محمد المظرب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي وعن اتصالات عبد الله الأحمد نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الحكومية، فيما وقعها عن «دو» أحمد بورحيمة النائب الأول للرئيس للعلاقات الحكومية في شركة الاتصالات المتكاملة دو.

وأكد محمد المظرب سعي الهيئة الدائم إلى الاستجابة لتوجهات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة بجعل دبي المدينة الأذكى في العالم فضلاً عن تحقيق سعادة المتعاملين الذين يحتلون أولوية قصوى في أجندة عملها والتي ستتيح لمستخدمي تطبيق «سهيل» التابع لهيئة الطرق والمواصلات استخدام التطبيق دون الحاجة إلى وجود باقة بيانات لدى المتعامل أو اتصاله بشبكة الواي فاي مما يمنحهم تخطيط رحلاتهم وإعادة تعبئة رصيد نول وغيرها الكثير من الخدمات الخاصة بمستخدمي المواصلات العامة بكل سهولة وأمان.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم مؤخراً إطلاق عدد من الخدمات والميزات المتنوعة والجديدة في تطبيق «سهيل» والذي روعي في تصميمه الابتكار وسهولة الاستخدام لتسهيل حركة تنقل مستخدمي المواصلات العامة الراغبين في زيارة معرض إكسبو دبي 2020.

وأضاف المظرب أن خدمة توفير باقات بيانات مجانية لمستخدمي تطبيق «سهيل» التابع لهيئة الطرق والمواصلات تعتبر خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة لدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في رؤيتها نحو جعل تقنيات وخدمات الاتصال الحديثة متوفرة للجميع وبما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

وأوضح أن هذه الخدمة ستخضع للتقييم المستمر وبشكل دقيق ليتم توسيعها وتطويرها بالتعاون مع مزودي الخدمة في الدولة مشيدا بالوقت نفسه بالخدمات التي تقدمها اتصالات ودو في عموم الدولة والسمعة الطيبة التي تتمتع بهما المؤسستين في المجتمع.

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