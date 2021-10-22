وزارة الصحة تطرح مشاريع تقنية وخدمات ذكية

المصدر: دبي - وام

استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال مشاركتها في معرض أسبوع «جيتكس للتقنية 2021» - الذي اختتم أمس في مركز دبي التجاري العالمي - مشاريع تقنية من أحدث مبادراتها وخدماتها الصحية الذكية التي نجحت من خلالها في استقطاب المختصين وجذب اهتمام الزائرين.

كما اطلعت الوزارة على مشاريع الجهات الحكومية ومستجدات الحلول المبتكرة في مجال الرعاية الصحية من خلال منصات الشركات التكنولوجية العالمية.

وأكد سمير الخوري مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة تحقيق الأهداف المنشودة من المشاركة في أسبوع «جيتكس للتقنية» حيث لاقت الحلول الإلكترونية والذكية المبتكرة التي تم طرحها الاهتمام من زوار منصة الوزارة الذين اطلعوا على حزمة مبتكرة من أحدث المشاريع والخدمات الصحية الذكية وفق تقنيات متطورة في إطار جهود الوزارة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية التي تحاكي مستقبل الرعاية الصحية.

وأطلقت الوزارة خلال «جيتكس 2021» خدمة إصدار شهادات الميلاد عبر تطبيق «واتساب» الجديدة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين من خلال «المساعد الافتراضي» الذي يتميز بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناء على استفساراتهم وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق للمساهمة في إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر.. فيما بمقدور «المساعد الافتراضي» تمييز المستخدمين المسجلين والتفاعل مع المتعامل وفقًا للمعلومات المقدمة واسترداد البيانات المخزنة من ملف تعريف المستخدم وإنهاء المحادثة بطريقة تفاعلية.

كما أطلقت الوزارة خدمتي تقييم مزاولي المهن الصحية وترخيص المنشآت الطبية الخاصة اللتين توفران خاصية التصفح المشترك مع التحكم بما يمكن أن يراه مقدم الخدمة عن إدخال المعلومات الشخصية بالإضافة إلى الدعم التنبئي لخيارات المتعامل بتحليل الملفات الشخصية حتى لا يقوم المستخدم بتحميل أية مستندات جديدة وسيتوقع النظام الخدمات المرتبطة التي قد يطبقها المستخدم بعد ذلك فضلا عن توفير مكالمات مرئية وتواصل بصري للحصول على تجربة إنسانية تفاعلية تتيح موظف دعم من الوزارة لتعبئة البيانات حيث ينحصر دور المتعامل في تأكيد المعلومات فقط كتابياً أو صوتياً.

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