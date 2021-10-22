«طاقة» و«ماروبيني» تطوران مشروعاً لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لـ«أرامكو»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة «ماروبيني كوربوريشن» أمس إطلاق شراكة لتطوير مشروع جديد للإنتاج المشترك لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية، وذلك بالتعاون مع شركة (أرامكو) السعودية، أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم.

وستبلغ القدرة الإنتاجية الصافية لمشروع «تناجيب» للإنتاج المشترك وتحلية المياه 940 ميجاواط من الكهرباء، و1,084 طناً من البخار في الساعة وإجمالي 5.25 ملايين جالون يومياً من المياه المحلاة (القدرة الإنتاجية الصافية: 4.3 ملايين جالون يومياً). وكانت «طاقة» و«ماروبيني» وقعّتا على اتفاقية توفير مياه وتحويل طاقة لاستحداث منشأة صناعية رئيسية وتطوير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك خطوط الأنابيب التي تربط محطات تحلية المياه والإنتاج المشترك بالمستخدمين النهائيين.

وتم إنشاء شركة ذات غرض خاص للعمل على بناء المحطات بحيث تمتلك «طاقة» و«ماروبيني» 60% من أسهمها، في حين تمتلك «أرامكو» 40%. وبموجب العقد الموقع، ستقوم «طاقة» و«ماروبيني» بتشغيل المحطات لمدة 20 سنة وفقاً لنظام البناء، والتملك، والتشغيل ونقل الملكية. ويهدف هذا المشروع إلى توريد الكهرباء والبخار والمياه المحلاة إلى منشآت «أرامكو» للنفط والغاز في المناطق المجاورة.

وقال فريد العولقي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في «طاقة»: «تفخر طاقة بإبرام هذه الشراكة مع ماروبيني وأرامكو السعودية لتنفيذ مشروع يحظى بمثل هذه الأهمية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية. وستستفيد منشأة تناجيب من خبرات طاقة في تنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه بكفاءة، وذلك إلى جانب تعزيز قدراتنا في قطاع العمليّات والصيانة من خلال امتلاك 40% من الأسهم في شركة العمليات التشغيلية والصيانة. وقد أعلنت طاقة التزامها الراسخ بزيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 15 جيجاواط بحلول 2030. ويأتي هذا المشروع ليؤكد التقدم الذي نحرزه في هذا الإطار في ظل توسيع نطاق عملياتنا الحالية في السعودية.

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