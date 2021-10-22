«إمداد» تواصل جهود دعم سلطنة عمان بعد الإعصار شاهين

المصدر: دبي- البيان

تواصل مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية والتي تتخذ من دبي مقراً لها، تقديم الدعم والمساندة للعمليات المستمرة للمساهمة في تخفيف آثار إعصار شاهين في سلطنة عمان، حيث قامت الشركة بتوفير عدد من الموظفين والمعدات لدعم الجهود المبذولة لمساعدة المجتمعات المتضررة من الحالة المدارية التي تسببت في أضرار جسيمة على المنازل والبنية التحتية في منطقة الباطنة في البلاد.

جهود الدعم جاءت من خلال قسم الأعمال في شركة إمداد الباطنة التابعة للمجموعة، التي سارعت لتعزيز خدمات التنظيف وجمع النفايات البلدية المقدمة، في واحدةٍ من أكثر المناطق تضرراً بالإعصار، وذلك رغم التحديات التي فرضها الإعصار في مرافق الشركة ومساكن موظفيها في مدينة الخابورة.

كذلك، ساهمت إمداد في عمليات التنظيف الطارئة التي انطلقت على مستوى السلطنة، إضافة إلى عمليات جمع النفايات المجدولة لمواجهة الطلب المتزايد عليها في جميع أنحاء عمان بعد أن ضرب إعصار شاهين شمال البلاد يومي 2 و3 أكتوبر الجاري من خلال فرقٍ عالية التأهيل، وباستخدام أحدث المعدات المخصصة لهذا الغرض، حيث نجحت الشركة في تأمين وتشغيل 50 معدةٍ إضافيةٍ في الأيام التي أعقبت العاصفة، بما في ذلك 37 قلّاباً من طراز سي بي غم، و13 شاحنة تحميل. ومن المقرر أن تؤمن إمداد 200 عاملٍ إضافي و40 مركبةٍ إضافيةٍ لمواكبة التوسع المستمر في عمليات التنظيف.

وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد: نيابة عن الجميع في إمداد، نعرب عن تضامننا مع الشعب العماني الشقيق في هذه الأوقات الصعبة، ونعتز بمساهمتنا في جهود إزالة آثار إعصار شاهين الذي تسبب في أضرارٍ غير مسبوقة في عدة مناطق بالسلطنة، وقدمنا دعمنا الكامل للسلطات المحلية، وسنواصل المساعدة في العودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع ما يمكن وبكل طريقة ممكنة. ونشكر جميع أعضاء فريقنا الذين ساهموا في هذه الجهود.

وتأسست إمداد الباطنة في 2017، وهي توفر خدمة جمع ونقل ومعالجة النفایات البلدیة لصالح الشركة العمانیة القابضة لخدمات البیئة «بیئة» (المملوكة لحكومة سلطنة عمان)، وتعد الشركة أكبر مشروع تخصيصٍ لقطاع خدمات إدارة النفايات في المنطقة، وهو يخدم أكثر من 800.000 شخص بمحافظتي مسندم وشمال الباطنة على مساحة إجمالية 14.300 كم.

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