قطع فاخرة ونادرة بمعرض المجوهرات والساعات2021 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

كشف منظمو معرض المجوهرات والساعات، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، عن أسماء العارضين الرئيسيين الذين أكدوا انضمامهم للمشاركة في الفعالية التي تعود بنسختها الجديدة إلى أبوظبي.

ويُقام المعرض بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر. وتشهد الفعالية عرض قطع فاخرة ونادرة من المجوهرات والساعات التي لا تتوفر عادة في المتاجر، مما يضفي مزيدًا من التميز على الفعالية.

ويشارك في المعرض أكثر من 140 علامة تجارية بارزة من مختلف أنحاء العالم لتستعرض أحدث مجموعاتها وتصاميمها المبتكرة لهذا العام، كما أكد منظمو الفعالية مشاركة بعض العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة، وتشمل سالم الشعيبي للمجوهرات شركة أمواج للمجوهرات: مجوهرات زغيب اند كو: مجوهرات عبد الله المسعود وأولاده، مجوهرات نصولي.

والتسجيل مجاني للزوار الذين يجب عليهم إظهار تطبيق الحصن باللون الأخضر لإثبات حالة التطعيم وتقديم فحص PCR سلبي لا يتجاوز 48 ساعة.

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