«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: دبي- البيان

اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021» بتكريم شركائها الاستراتيجيين في منصة الحكومة الرقمية، وذلك في اليوم الختامي لأسبوع «جيتكس للتقنية 2020»، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة عالمية واسعة.

وقال المهندس ماجد المسمار المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: فيما نختتم مشاركتنا في أسبوع «جيتكس 2021» نحيي شركاءنا في الجهات الحكومية، الذين جسدوا روح الفريق الواحد في سعيهم لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق الحكومة الرقمية الشاملة والمتكاملة، كما نشكر شركاءنا في القطاع الخاص، الذين أدوا دورهم وأبدوا استعدادهم لأداء المزيد خلال الفترة المقبلة، بما تتطلبه من تكاتف وتعاون بين مختلف القطاعات. كما أشكر الزوار الذين شرّفونا بالمرور على المنصة ومناقشة ما قدمه العارضون من شروحات حول المشروعات والمبادرات المستقبلية. إننا في الحكومة الرقمية الاتحادية نؤمن بالشراكة التي تضم الحكومة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، وهذا أحد أسرار نجاحنا في تحقيق هذه القفزة، حيث إننا اليوم في المركز الأول عربياً والثامن عالمياً في الخدمات الحكومية الذكية، وفي المركز الأول عربياً والسابع عالمياً في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، كما نتمتع بالريادة الإقليمية في المشاركة الرقمية.

وكرمت الهيئة وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق الزكاة، وبريد الإمارات.

وشهدت دورة هذا العام إطلاق الهيئة للهوية الجديدة للحكومة الرقمية، هذا الإطلاق الذي يعلن بدء مرحلة جديدة من العمل الحكومي أساسها التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية، وقوامها الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والبيانات الضخمة وتقنيات الجيل الخامس.

كما استعرضت الهيئة أبرز المستجدات والأرقام والإحصاءات الخاصة بالهوية الرقمية والتوقيع الرقمي والمحفظة الرقمية، ومبادرات أخرى مبتكرة، حيث أفادت بأن إجمالي عدد الأفراد، المسجلين في مشروع الهوية الرقمية بلغ 2.2 مليون شخص حتى الآن، لافتة إلى أن عدد الجهات الحكومية المشاركة في الهوية يبلغ 150 جهة، فيما وصل عدد الخدمات التابعة لجهات حكومية وخاصة، تتيح استخدام الهوية، إلى 7000 خدمة.

وأعلنت الهيئة إطلاق منصة التحقق الرقمي التي تتيح التحقق الفوري من «مستندك الرقمي الموثوق به»، وتعرف زوار المنصة على السوق الافتراضي للخدمات، وهي منصة حكومية تمكن القطاع الخاص في دولة الإمارات من تقديم خدمات سلسة للمواطنين والمقيمين في الدولة.



«تدرا وياك»

ومن خلال عرض تفاعلي فريد بعنوان «تدرا وياك» عرفت الهيئة جمهور المتعاملين بالجاهزية العالية لقطاع الاتصالات في دولة الإمارات في حال حدوث أي خلل في الكابلات العالمية يمكن أن ينتج عنه انقطاع لخدمة الإنترنت أو الاتصالات.

وسلطت الهيئة الضوء على خدمات التمويل التي يقدمها صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للشركات والمؤسسات والأفراد، وبثت الهيئة من على منصتها وعلى الهواء مباشرة نشرة أخبار يومية، أعدها وقدمها موظفو الهيئة، حيث تطرقت النشرة إلى أهم المبادرات والفعاليات والاجتماعات، التي عقدتها الهيئة خلال أيام أسبوع «جيتكس للتقنية 2021».

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