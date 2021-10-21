مكتب حماية البيانات بسوق أبوظبي العالمي عضو بجمعية الخصوصية العالمية

المصدر: أبوظبي- البيان

أصبح مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي، عضواً معتمداً في جمعية الخصوصية العالمية، حيث أعلنت اللجنة التنفيذية للجمعية ذلك، في الجلسة المغلقة للجمعية العامة الثالثة والأربعين، التي تنعقد حالياً في دولة المكسيك.

وتعد جمعية الخصوصية العالمية، المؤتمر الدولي لمفوضي حماية البيانات والخصوصية سابقاً، المنتدى العالمي الأول لحماية البيانات وسلطات الخصوصية، وهي تضم أكثر من 130 سلطة حماية بيانات من جميع أنحاء العالم، بعد انعقادها لأول مرة في 1979.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: عند إصدار لوائح حماية البيانات في عام 2021، من قبل مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومن خلالها تم إنشاء مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي، صرحنا بأننا ملتزمون بتبني أفضل الممارسات في القطاع التنظيمي، بالتماشي مع اللوائح والقوانين العالمية - وهذا ما نفتخر بتطبيقه الآن. وحيث إن التزام مكتب حماية البيانات بتطوير معايير حماية البيانات إقليمياً، هو ما تشاهدونه.

وقال سامي محمد، مفوض حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي: بعد إصدار وتشريع اللوائح الجديدة لحماية البيانات، ونظراً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لحماية البيانات بالسوق، أصبح مكتب حماية البيانات، عضواً معتمداً في جمعية الخصوصية العالمية، فقد شاركتُ شخصياً بصفة «مراقب»، نيابةً عن سوق أبوظبي العالمي، منذ الاجتماع التاسع والثلاثين لجمعية الخصوصية العالمية في هونغ كونغ في 2017. وتهدف قوانين حماية البيانات والخصوصية، إلى تحقيق التوازن بين الحقوق الأفراد، وأهداف الأعمال بالسوق، حيث تؤكد عضويتنا في جمعية الخصوصية العالمية، على مكانة سوق أبوظبي العالمي بين النظراء الدوليين الرئيسين، ومنظمي حماية البيانات والخصوصية، وتعزز التزامنا بحماية البيانات الشخصية وحماية حقوق الأفراد.

ومكتب حماية البيانات عضو في المنتديات الدولية الرئيسة لحماية البيانات والخصوصية، حيث يلعب اعتماده الدولي، دوراً في مهمته ورؤيته الاستراتيجية، ليصبح منظماً رائداً لحماية البيانات في الشرق الأوسط. وتمثل ذلك من خلال عضوية مكتب حماية البيانات، كأول عضو في الشبكة العالمية لإنفاذ الخصوصية، ومجموعة عمل التعاون الدولي في مجال الإنفاذ في منطقة الخليج العربي. كما أن مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي، هو المشارك الخليجي الوحيد، كمراقب في لجان مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن المعاهدة 108.

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