«بيكن ريد» توقع اتفاقية مع «إكس إم سايبر» لتعزيز تقييم الثغرات الأمنية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «بيكن رد»، إحدى شركات مجموعة إيدج والتي توفر حلولاً متقدمة لمواجهة تحديات الأمن الوطني، توقيع اتفاقية استراتيجية مع «إكس إم سايبر» XM Cyber، الشركة العالمية لإدارة المخاطر السيبرانية، لتعزيز عملية تقييم الثغرات الأمنية واختبار نقاط الاختراق المقدمة للعملاء الحكوميين ومشاريع البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات وعموم منطقة الخليج.

وتم الإعلان عن التعاون خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2021 حيث وقع موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة بيكن ريد، ومايك هيريديا، نائب رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في XM Cyber، الاتفاقية نيابةً عن الطرفين.

ومن خلال الاستفادة من حلول إكس إم سايبر لمحاكاة الاختراق والهجوم وإدارة الثغرات الأمنية، يمكن لفريق تقييم نقاط الضغط واختبار نقاط الاختراق لدى «بيكن ريد» توفير حلول أكثر ابتكاراً وذكاءً لتحديد ومعالجة الثغرات الأمنية في البيئات الرقمية المتنوعة للعملاء. بدورها، ستقدم «بيكن ريد» خدمات الإدارة المستمرة للثغرات الأمنية لتحديد التهديدات التي تتعرض لها البنية التحتية للعملاء والتعامل معها بسرعة، مما يسهم في القضاء على المخاطر مع تحسين الوقت والجهد.

وقال موريسيو دي ألميدا: نضمن حصول عملائنا على أحدث التقنيات والحلول في السوق. وإضافة مجموعة حلول XM Cyber المتقدمة لتحديد وحل المخاطر السيبرانية لعملائنا تؤكد التزامنا بتقديم أحدث الابتكارات في المنطقة.

وقال مايك هيريديا: فخورون بتقديم الجيل التالي في إدارة الثغرات الأمنية من خلال استخدام محاكاة الهجوم بالتزامن مع اختبار الثغرات الأمنية. ويعكس تعاوننا مع بيكن ريد رسالتنا المشتركة لتقديم الحلول الأكثر تقدماً للمستخدم النهائي.

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