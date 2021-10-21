شركة الإلكترونيات المتقدمة تختم مشاركة ناجحة في «جيتكس»

المصدر: دبي ـ البيان

اختتمت شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية، مشاركتها السابعة عشرة في معرض جيتكس.

وقال المهندس زياد بن حمود المسلم، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المُتقدّمة: فخورون بنجاح شركة الإلكترونيات المُتقدّمة في مختلف الفعاليات والمعارض العالمية، ما يعزز دورنا المتنامي كقائد إقليمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأحد الممكنين الرئيسيين للمملكة في رحلتها الطموحة نحو التحول الرقمي. نهدف من خلال هذه المنصات العالمية إلى تعزيز خبراتنا، وتسريع عملية الابتكار لدينا، وترسيخ مكانتنا كرائد تقني وداعم أساسي لرؤية المملكة 2030«.

وعرضت الشركة خلال المعرض آخر منتجاتها وحلولها المبتكرة بما في ذلك طائرات»بارق" بدون طيار، والخدمات المدارة، ومركز العمليات الأمنية، ونظام Sandboxing للحماية، وصمام البيانات، وأنظمة الحوسبة، حيث كشفت الشركة عن مقدراتها الرائدة في مجال الإلكترونيات والتقنية والتصنيع.

وأبرمت الإلكترونيات المتقدمة على هامش المعرض عدة اتفاقيات شراكة استراتيجية شملت اتفاقية مع شركة Seeloz لتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بشركة الإلكترونيات المتقدمة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، واتفاقية مع شركة Talgen الإستونية لتعزيز قدرات الأمن السيبراني لشركة الإلكترونيات المتقدمة، واتفاقية تعاون مع شركة الحلول السهلة لتقديم حلول ذكية متكاملة لإدارة وتشغيل مواقف السيارات.

وجذب جناح الشركة في المعرض عدداً كبيراً من الزوار، بما في ذلك كبار الشخصيات وممثلو صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات البارزين من جميع أنحاء العالم. وتأسست شركة الإلكترونيات عام 1988، ومقرها الرياض، وهي متخصصة في مجال التقنية والإلكترونيات والصناعات، حيث تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الأنظمة والمنتجات المتقدمة في قطاعات الدفاع والطيران والاتصالات وتقنية المعلومات، والأمن والطاقة. ويعمل بالشركة أكثر من 2200 موظف، 85% منهم سعوديون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز