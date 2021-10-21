«فيناسترا» تطرح قناة للابتكار والتعاون عبر الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «فيناسترا» قناة للابتكار والتعاون عبر الإنترنت، بعنوان: «فيناسترا يونيفرس: عالمك. المفتوح». ويتمثل الهدف الرئيس من هذه القناة، في تحفيز القطاع على التعلم والإلهام والتقدير والتواصل، وهي مصممة لدعم الجهود المبذولة، والسعي نحو إطلاق العنان للفرص الكامنة في الخدمات المالية المتاحة للجميع، حيثما يوجدون.

وقالت مارغريت فرانكو، كبير مسؤولي التسويق في «فيناسترا»: العام الماضي، تمكنت «فيناسترا»، ولأول مرة، من عقد سلسلة أحداثها السنوية الإقليمية: «فيناسترا يونيفرس» افتراضياً، عبر القنوات الرقمية. وفي أعقاب النجاح الكبير الذي حققته تلك الأحداث، التي شهدت إقبال الآلاف من الحضور والمشاركين، وتخللها عقد أكثر من 120 جلسة نقاشية، تسعى «فيناسترا» اليوم، إلى الانتقال بهذا المفهوم إلى المستوى التالي، وذلك من خلال إطلاق قناة «فيناسترا يونيفرس: عالمك. المفتوح». وتأتي هذه القناة، مصحوبة بسلسلة من المنتديات الإقليمية الفعلية، بالنظر إلى أن إمكانية عقد الأحداث الفعلية، قد أصبحت متاحة مجدداً، ولكننا سنضيف خاصية متوفرة حسب الطلب إلى هذه القناة، التي ستشهد مزيداً من الزخم على مدار العام، من خلال رفدها برؤى جديدة، وتصورات ثاقبة، من قبل أبرز اللاعبين في هذا القطاع. نحن نرى في هذه القناة، منصة قيّمة لاستكشاف الموضوعات الأكثر إلحاحاً في القطاع، بدءاً من التحول الرقمي والانتقال إلى السحابة، وصولاً إلى الخدمات المالية المدمجة، ونظام الخدمات المصرفية كخدمة.

وبإمكان زوار قناة «فيناسترا يونيفرس»، استكشاف مزايا الحلول القائمة على السحابة، وحلول البيانات الجاهزة، والنظام الإيكولوجي التعاوني والمفتوح، في تعزيز نمو وأداء قطاعات محددة، مثل الخزينة، والإقراض، وخدمات الأفراد، والخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات.

وتشمل الجلسات النقاشية المنعقدة حالياً عبر الإنترنت، ما يلي: الإقراض: إطلاق العنان لقدرات الموظفين والشركات، المدفوعات: تطور مشهد الابتكار في المدفوعات، الخزينة وأسواق رأس المال: الخزينة والويب 3.0، هل أنت جاهز؟ خدمات الأفراد والخدمات المصرفية الرقمية: استكشاف ما بعد نطاق التحول الرقمي المدعوم بالقدرات اللامحدودة.

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