المصدر: دبي- البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات سانت ريجيس، التابعة لمجموعة ماريوت الدولية، افتتاح فندق سانت ريجيس داون تاون دبي على قناة دبي المائية، وعلى بعد دقائق من أشهر مناطق الجذب ومعالم المدينة، بما في ذلك دبي مول، أكبر مركز تسوق في العالم، وحي دبي للتصميم الذي يعد وجهة التصميم على مستوى المدينة، ومركز دبي المالي العالمي.

وقالت كانديس دي كروز، نائب رئيس العلامات التجارية الفاخرة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت الدولية: تعد وسط مدينة دبي وجهة مرغوبة للمسافرين العالميين كما أنها تسلط الضوء على الرؤية المبتكرة للإمارة، وهو ما يجعلها موقعاً مثالياً لتقديم خدمات سانت ريجيس المتميزة والمصممة خصيصاً بحسب رغبات كل ضيف. يعد هذا الافتتاح إضافة رائعة لمجموعة العقارات الفخمة التابعة لنا في المنطقة، كما أنه يجمع بشكل مثالي بين روح المدينة وسحر علامة سانت ريجيس«.

من جهته، صرح راجا زيدان، مدير عام فندق سانت ريجيس داون تاون دبي:»نتطلع إلى تقديم تجارب رائعة للضيوف بالإضافة إلى الخدمات المميزة الخاصة بالعلامة التجارية، والتي جرى تصميمها بشكل هادف لتلبي متطلبات صناع الأذواق العالميين. وسيقدم الفندق وجهة مميزة لمفهوم الضيافة الفاخرة في واحدة من أكثر المناطق تميزاً على مستوى المدينة، وسيوفر للضيوف العالميين فرصة الاستمتاع بالخدمات والتجارب المتميزة لعلامة (سانت ريجيس).

ويضم الفندق 298 غرفة وجناحاً مجهزاً تطل على معالم بارزة مثل قناة دبي المائية وبرج خليفة، المبنى الأطول في العالم. وتتوفر خدمة المساعد الشخصي لجميع الغرف على مدار الساعة.

يدعو الفندق ضيوفه للاستمتاع بتجربة رائعة لتناول الطعام والمشروبات في عدد من المطاعم والمقاهي منه المكتبة التي تعد مكاناً للتجمع والاستمتاع بأجواء مستوحاة من شاي ما بعد الظهيرة الذي تشتهر به علامة سانت ريجيس. وهناك مطعم باستا! الإيطالي. ويوفر مطعم بلو بلانك أويسترز آند غريل أجواء تملؤها البهجة مستوحاة من منطقة جنوب فرنسا.

ويضم سبا سانت ريجيس الذي يعد ملاذاً علاجياً فاخراً، مع ستة أجنحة علاجية وتقدم علاجات متخصصة بما في ذلك علاج التعويم في الماء، وقناع الوجه من الذهب عيار 24 قيراطاً لمكافحة الشيخوخة، بالإضافة إلى الحمام العربي التقليدي. وسيفتتح فندق سانت ريجيس داون تاون دبي قاعة أستور المخصصة للفعاليات في مارس 2022 والتي تمتد على مساحة 564 متراً مربعاً.

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