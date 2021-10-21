معرضا «بايبروورلد» و«الهدايا ولايفستايل ميدل إيست» يطلقان بدبي 14 ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

تنطلق فعاليات معرضا بايبروورلد ميدل إيست، المختص بقطاعات الورق والقرطاسية واللوازم المكتبية، و«الهدايا ولايفستايل ميدل إيست» لمفاهيم الهدايا والعطور ومنتجات الحياة العصرية في المنطقة 14 ديسمبر القادم في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيمٍ من شركة ميسي فرانكفورت.

وتستضيف الدورة العاشرة من معرض بايبروورلد ميدل إيست هذا العام أكثر من 150 جهة عارضة من 39 دولة حول العالم لتقدم منتجاتها المبتكرة لمختلف المكاتب والشركات والمدارس. كما ينطلق معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست بدورته الأولى في الموقع نفسه، ومن المتوقع أن يستقبل 60 جهةً عارضةً من قطاعات الهدايا وأدوات المائدة ونمط الحياة من 16 دولة حول العالم.

ويعرض المشاركون في معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست مجموعةً واسعةً من المنتجات والهدايا الترويجية التي تحمل توقيع الشركات والمصممين وغيرها من القطع الكريستالية والجلدية المميزة. ويعود سوق الأعمال وقطاع الهدايا للانتعاش مجدداً بعد أن شهدا انخفاضاً متوقعاً في النمو خلال فترة الجائحة العالمية، مما أدى إلى تقليل الإنفاق التسويقي وزيادة الاهتمام بالممارسات الصحية والآمنة.

ويُقام معرضا بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايفستايل ميدل إيست في ظلّ إجراءات صحية شاملة تضمن سلامة جميع المشاركين بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية وإرشادات السلطات المحلية ومركز دبي التجاري العالمي.

كما يمكن للزوار الوصول إلى منصات الفعاليات الجديدة الخاصة بالمعرض، وتجربة نظام الشراكات القائم على الذكاء الاصطناعي، والتواصل مع العارضين بشكل شخصي أو افتراضي، واكتشاف المنتجات والمحتوى الذي تقدمه مختلف المنصات.

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