الإمارات ترفع حيازتها من الذهب إلى 1.78 مليون أونصة

المصدر: دبي - سيد صالح

رفعت الإمارات قيمة حيازتها من الذهب في نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.78 مليون أونصة، بالمقارنة مع 1.77 مليون أونصة في نهاية أغسطس الماضي، وذلك من واقع البيانات الشهرية التي أصدرها أمس صندوق النقد الدولي لرصد كميات الذهب الذي في حيازة مختلف دول العالم، ونشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وبحسب البيانات، كانت الهند أكثر دول العالم ارتفاعاً في الكمية التي تحوزها من الذهب على مدار الشهر الماضي، حيث ارتفعت الكمية في نهاية سبتمبر إلى 23.315 مليون أونصة، بالمقارنة مع 22.865 مليون أونصة في نهاية سبتمبر، ما يعني أن الكمية ارتفعت بقيمة نصف مليون أونصة في غضون شهر.

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