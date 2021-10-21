«جيوبوست» الفرنسية تستحوذ على 20% من «أرامكس»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

استحوذت «جيوبوست»، الذراع المُختص بخدمات النقل السريع للطرود ضمن مجموعة «لابوست» الفرنسية للخدمات البريدية، على حصة تبلغ نسبتها 20.15% في شركة «أرامكس» للخدمات اللوجستية والشحن السريع وتوصيل الطرود، والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي، وذلك بحسب ما نشرته أمس وكالة «رويترز» للأنباء، نقلاً عن ملف أودِع لدى سوق دبي المالي.

وأفادت «رويترز» بأن عدد الحصص التي استحوذت عليها «جيوبوست» في «أرامكس» يبلغ تحديداً 295 مليون سهم. وأضافت الوكالة أن قيمة صفقة الاستحواذ هذه تبلغ 1.4 مليار درهم «381.18 مليون دولار».

ومن الجدير بالذكر أن «أرامكس» تأسست في دبي عام 1982، وكانت أول شركة عربية يجري إدراج أسهمها في بورصة «ناسداك» دبي.

وكانت أرباح «أرامكس» الفصلية عن الربع الثاني من العام الجاري قد بلغت 1.571 مليون درهم، بارتفاع نسبته 21% بالمقارنة مع 1.294 مليون درهم عن الفصل نفسه من العام الماضي.

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