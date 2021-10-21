شرطة دبي تضبط معابر المشاة بجهاز متطور

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشفت شرطة دبي عن استخدامها جهاز مراقبة معابر المشاة، والذي يسجل أكثر من مخالفة في وقت واحد منها عدم السماح للمشاة بالعبور في الأماكن المخصصة، واستخدام الهاتف، وعدم ربط حزام الأمان والمزود بكاميرتين، إحداهما تقرأ لوحة السيارات والأخرى ترصد حركة السائق ووضعية حزام الامان، منوهة بأن الجهاز مربوط بغرفة العمليات ويدار بالذكاء الاصطناعي، ويوجد منه حالياً 3 أجهزة اثنان في شارع الميدان، وآخر في شارع الرقة وبصدد تركيب 10 أجهزة ستوزع على مختلف المناطق في دبي.

حماية

وأفاد الوكيل المهندس التجاني عبد القادر بانقا من الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي في حديثه لـ«البيان» خلال مشاركة شرطة دبي في أسبوع معرض جيتكس للتقنية 2021 بأن الجهاز هدفه حماية المشاة أثناء العبور في الأماكن المخصصة لهم، كما أنه سيشكل رادعاً لقائدي المركبات من مستخدمي الهواتف حتى الذين يستخدمون الهاتف في إرسال الرسائل ومحاولة إخفائه في زاوية مختلفة، أو السائقين الذين يقودون السيارات دون الحرص على استخدام حزام الأمان. ولفت المهندس التجاني إلى أن الجهاز تمت تجربته منذ بداية العام وأثبت فاعلية كبيرة، وأنه تم وضع لوحات تحذيرية للسائقين بوجود الجهاز خاصة أن شكله واضح إلا أن البعض لا يدرك أن الجهاز يمكنه تسجيل أكثر من مخالفة في وقت واحد إذا ما ارتكبها سائق المركبة.

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