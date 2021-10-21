غواصة للكشف عن المخدرات بسرعة 15 كيلومتراً في الساعة

المصدر: دبي - نورا الأمير

تعرض جمارك دبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس غواصة تمثل جيلاً جديداً من أجهزة التفتيش تم تطويره للبحث عن المفقودات والمخدرات والمواد الممنوعة التي يتم تهريبها عبر البحر.

وأوضح نواف حسين ضابط تفتيش أول أن وزن الغواصة يصل إلى 5 كيلو غرامات وسرعتها 15 كيلومتراً في الساعة، وتغوص لعمق 50 متراً، مشيراً إلى أنه يجري استخدامها منذ قرابة الشهر وهي فعالة لصغر حجمها وسرعتها وقدرتها على البحث عن المخدرات التي يتم تهريبها من خلال البحر، والقوارب الخشبية.

وقال حسين: إن الغواصة جهاز فعال للكشف عن المخدرات من حيث التكلفة والسرعة، لافتاً إلى أن الغواصة عثرت على طائرة درون صغيرة في قاع البحر.

خدمات

من جهته، قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إن مشاركتهم في المعرض يأتي انطلاقاً من حرصهم على دعم التوجه الوطني نحو تطبيق نموذج الحكومة الرقمية في الإمارات وصولاً إلى الريادة والتميز، واصفاً الحدث بالمنصة المثالية لعرض خدماتهم.

وأشار إلى أهمية الدورة الحالية من جيتكس باعتبارها مؤشراً لمرحلة التعافي من الجائحة وتداعياتها، إضافة إلى تزامن انعقادها مع استضافة الإمارات لإكسبو دبي 2020 الذي يقام للمرة الأولى في دولة عربية، مؤكداً أن الحدث منصة مثالية لاستعراض أحدث خدماتهم وفق رؤية قائمة على تقديم خدمات تقنية ميسرة وصولاً إلى الريادة.

وقال مصبح: نسعى إلى طرح الجديد ليشكل تواجدنا إضافة نوعية للاقتصاد المحلي في الدولة، مشيراً إلى أن كافة الجهات والمؤسسات تسعى الى طرح خدماتها بطريقة مختلفة، وجمارك دبي هدفها تقديم الخدمات بطريقة ابتكارية، ومختلفة تواكب تطلعات وتوقعات العملاء والشركاء وكل الأطراف المعنية وبالتالي المحافظة على بقاء دبي في المركز الريادي كعادتها إلى جانب المشاركة بدعم التنافسية في دبي التي تهدف خلال الخمس سنوات المقبلة إلى زيادة التجارة لتصل إلى تريليوني درهم بحلول 2027، معتبراً كافة الخدمات التي تقدم محفزات لصالح تأدية الأعمال وتقديم الخدمات بصورة مختلفة تعتمد على التطور التكنولوجي بشكل أساسي.

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