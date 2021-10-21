شرطة دبي تواصل عرض أحدث ابتكاراتها

المصدر: دبي - البيان

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي عرض خدماتها الذكية وتقنياتها في منصتها المشاركة في أسبوع معرض جيتكس للتقنية 2021، ضمن جهودها لدعم مسيرة التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور تحقيقاً لتوجهاتها الاستراتيجية في الوصول إلى مدينة آمنة مرنة، وإسعاد المجتمع والابتكار في القدرات.

وعرضت المنصة كاميرا بطاقة الفيديو لرجل الشرطة، والتي تُثبت على زيه لتنقل صوتاً وصورة الأحداث المحيطة عبر نقل حي إلى غرفة العمليات.

كما عرضت المنصة نظام المعثورات، وهو نظام ذكي لربط جهات حكومية وشبه حكومية وأخرى خاصة، بنظام المعثورات الذكي في الإمارة.

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