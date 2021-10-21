إنجازات متميزة لمحاكم دبي في التقاضي الرقمي

المصدر: دبي - وام

زار معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل منصة محاكم دبي ضمن منصة دبي الرقمية في أسبوع جيتكس جلوبال 2021 وذلك بحضور طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي ورؤساء المحاكم، وأعلنت محاكم دبي عن إنجازاتها المتميزة في التقاضي الرقمي التي سعت الدائرة لتحقيقها لتتماشى مع توجه حكومة دبي للوصول إلى نقلة نوعية في إجراءات التقاضي وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل جلسات المحاكم إلى جلسات تقاض عن بعد بشكل دائم.

وتفقد معالي عبد الله بن عواد النعيمي أثناء الزيارة الخدمات التي تعرضها محاكم دبي في أسبوع جيتكس جلوبال 2021 منها خدمة عقود الزواج الرقمي خدمة الكاتب العدل الرقمي الدفع الرقمي والتقاضي الرقمي.

قضايا

وأشار طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى أن الدائرة نجحت في تحقيق ما نسبته 97% في القضايا المسجلة عن بعد وقد بلغت نسبة القضايا المسجلة إلكترونياً 58 ألفاً و494 قضية، فيما بلغ عدد الطلبات الذكية 508 آلاف و58 طلباً وبلغت أوامر الدفع 20 ألفاً و815 أمر دفع، ووصل عدد الإعلانات والتبليغ 150 ألفاً و267 إعلاناً، وبلغ إجمالي محاضر الجلسات 228 ألفاً و896 جلسة، مؤكداً مدير عام محاكم دبي على أن الدائرة مستمرة في تطوير النظام والاستماع إلى جميع ملاحظات المتعاملين والمحامين وإدخال التحسينات والتعديلات لضمان استمرارية وسلاسة عمل النظام لدعم منظومة العدالة.

كما أوضح أن مشروع التقاضي الرقمي جاء لتفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور ويتيح لهم إنجاز العديد من إجراءات التقاضي عبر التطبيقات الذكية وذلك بعد أن حولت محاكم دبي جميع خدماتها إلى خدمات رقمية في إطار سعي الدائرة إلى التحول إلى المحكمة الذكية للتسهيل على المتقاضين من خلال زيادة كفاءة النظام القضائي وذلك من خلال تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي بتحقيق أعلى مستويات الرضا وسعادة المتعاملين وتيسير الأمور على جميع المتعاملين من خلال تطبيق استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة إلى بناء مستقبل خالٍ من الورق في عام 2021 عبر تحويل حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق.

نظام

ولفت إلى أن «مشروع التقاضي الرقمي» يستهدف القضاة والمحامين والخبراء والمتعاملين فهو عبارة عن نظام إلكتروني ذكي تفاعلي ومتكامل بسهولة ويسر على مدار الساعة، ويشمل ذلك جميع مراحل الدعوى بداية من تقديم الطلب وإرفاق المستندات الداعمة والتقارير والتوقيع الإلكتروني والتحقق من هوية المستخدمين إلكترونياً وانتهاء إلى عقد جلسات التحقيق ومداولة الدعاوى عن بعد وما يتخلل ذلك من إجراءات داخلية لمتابعة سير الدعوى إلى جانب إنشاء برامج إدارة الدعاوى والأحكام عن بعد والتي تمكن القضاة والإدارات المعنية من متابعة سير الدعاوى وإصدار الأحكام وتنفيذها إلكترونياً على مدار الساعة وذلك من خلال حصر الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظام المعلومات وتسجيل الدعاوى والاطلاع عليها من قبل القضاة وموظفي المحكمة والمحامين والخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين لهم صلة بالدعوى وذلك لمنع غير المرخص لهم من الاطلاع على بيانات ومستندات الدعوى دون تصريح.

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