الإمارات تؤكد الحرص على تعزيز أداء القطاع الصناعي الخليجي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حرص دولة الإمارات على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يدعم العمل الاقتصادي الخليجي، خصوصاً في القطاع الصناعي القائم على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشيداً بتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز هذا التعاون، خصوصاً مع الاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، ووضعها ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال المشاركة في الاجتماع 48 للجنة التعاون الصناعي الخليجي، الذي انعقد في مملكة البحرين، حيث أشارت دول المجلس خلال الاجتماع، إلى أن قطاع الصناعة سيحظى بمزيد من الاهتمام خلال الفترة المقبلة، كونه أحد الخيارات الرئيسة لتعزيز التنويع الاقتصادي مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتطوير الأنظمة والسياسات والقوانين، ودعم المحتوى المحلي.

وقال الدكتور سلطان الجابر: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات، نسعى دائماً إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات بما يحقق المنافع المتبادلة. وهناك مؤشرات إيجابية لنمو القطاع الصناعي في دول المجلس من خلال دعم الصناعة والابتكار والانتقال المرن إلى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، خصوصاً على مستوى العمل الصناعي المشترك، وتنسيق الجهود في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من أجل تحقيق الارتقاء بأداء القطاع وتنافسيته عالمياً.

«الصناعة 4.0»

وأضاف: قطاع الصناعة في الإمارات شهد دفعة كبيرة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تركز على تمكين المزيد من مشاريع الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع التحول الرقمي. وبمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وضمن «مشاريع الخمسين»، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج «الصناعة 4.0» لتمكين القطاع من تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع دمج حلولها وتطبيقاتها في القطاع الصناعي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، ويخفض التكاليف، ويزيد الإنتاجية، ويرفع الكفاءة، ويحسن الجودة والسلامة، ويخلق فرص عمل جديدة. ونحن على استعداد للتعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء في الخليج العربي بما يسهم في تعزيز تقدم وتطور القطاع الصناعي. وأوضح أن الجهود الوطنية لتطوير القطاع الصناعي في الإمارات من خلال برنامج الصناعة 4.0 ستسهم في زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الـ10 المقبلة.

وأشار إلى أن جائحة «كوفيد 19» دفعت الجهود من أجل مضاعفة التركيز على تعزيز التعاون، وتطوير التوجهات الحالية والمستقبلية، خصوصاً في ظل العمل الحالي من أجل تحديث وثيقة الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس، بما يعزز التكامل الصناعي، ويسرّع تطوير وتطبيق برامج ومشروعات تكاملية في الصناعات الاستراتيجية والحيوية، والاستفادة من نقاط القوة التي تملكها كل دولة.

فرص مستقبلية

ووجه الدعوة إلى الدول الأعضاء لمزيد من التنسيق لتحقيق المصالح المشتركة، خصوصاً على مستوى تبادل الخبرات، والتدريب، والبحث والتطوير، منوهاً بالإمكانات المتوفرة لدى دول المجلس، والتي تدعم جهود تنمية التبادل التجاري الخليجي، كما تحفز وتشجع القطاع الخاص في الزيادة النوعية في مختلف المشروعات الإنتاجية، خصوصاً في ظل ما يعيشه العالم حالياً من ابتكارات وفرص مستقبلية وإمكانات كبيرة توفرها الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي يسهم في تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.

تأكيد الالتزام بتأمين إمدادات الطاقة للهند

أكد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، التزام الإمارات بأمن الطاقة في الهند، مشيراً إلى أنها ستظل دائماً الشريك المسؤول والموثوق في تأمين إمدادات الطاقة لهذه الدولة العريقة التي تربطنا معها علاقات شراكة وتعاون في كافة المجالات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه خلال مشاركته -عن بُعد- في فعاليات الدورة الخامسة من «منتدى أسبوع سيرا للطاقة» في الهند، لافتاً إلى أن اقتصاد الهند قد استرد عافيته وعاد إلى نموه القوي مجدداً مع تعافي العالم من جائحة «كوفيد 19». وأشار معاليه إلى التحديات التي تواجه قطاع الطاقة خلال هذه الفترة، موضحاً أن توجيهات القيادة الرشيدة كانت هي العنصر الأهم في استجابة الإمارات لهذه التحديات بما يضمن استمرار دورها كمزود مسؤول وموثوق في تأمين إمدادات الطاقة للهند، وللعالم على المدى البعيد.

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