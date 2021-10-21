«عين دبي» تستقبل الجمهور اليوم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تفتتح «عين دبي» أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم أمام الجمهور اليوم، وسيكون بإمكان الزوّار الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية في منطقة الـ«بلازا» مجاناً، كما يمكن لزوّار جزيرة «بلوواترز»، الاستمتاع بعروض ترفيهية مميزة وشاملة بما فيها زيارة متحف «مدام توسو» الشهير.

وسوف يستمتع الزوّار بـ«عين دبي»، التي طورتها «دبي القابضة» وترتفع أكثر من 250 متراً في جزيرة «بلوواترز»، قبالة واجهة «جميرا بيتش ريزيدنس» البحرية وتُعدّ من أبرز المعالم السياحية في المدينة، باستثمارات 6 مليارات درهم. وتتسع «عين دبي» المزودة بشاشة (LED) الأضخم في العالم، لنحو 1400 راكب يعانقون سماء دبي من خلال 48 كبسولة في كل دورة لها، حيث يتميّز تصميم مقصورة الكبسولات الداخلية بلمسات لافتة.

وتتفوق «عين دبي» على نظيراتها في العالم، بأنها الأعلى والأكبر بين 12 عجلة دوّارة، لتزيح عجلة «هاي رولير» في لوس أنجليس عن الصدارة، فيما تعدّ العجلة أحدث الإضافات النوعية لقطاع السياحة في الإمارات، لتواكب التدفقات السياحية مع تواصل فعاليات «إكسبو 2020 دبي». وتوفر «عين دبي» أكثر من 19 تجربة فريدة وقابلة للتخصيص، مثل الاستمتاع بمشهد غروب الشمس، وتناول الوجبات مع الاستمتاع بأجمل إطلالة على أفق دبي الساحر، وتجارب الاحتفالات المميزة، إضافةً إلى الاستفادة من عروض الفعاليات والباقات المصممة حسب الطلب للشركات، وكل ذلك وسط الأجواء الرائعة والمناظر المذهلة على أفق دبي ومياه الخليج العربي الزرقاء. وتسعى «عين دبي» لتشجيع الجمهور على زيارتها مجدداً للاستمتاع بالمشاهد الخلابة على أفق دبي ومعالمها ضمن مقصورات مكيفة وآمنة، ومقسمة إلى ثلاث فئات، هي مقصورات المشاهدة، ومقصورات تجارب العائلة والأصدقاء، والمقصورات الخاصة. وتوفّر جميع هذه المقصورات تجارب ترفيهية منوعة مع جولة دوران كاملة لمدة 38 دقيقة تقريباً أو جولتين لحوالي 76 دقيقة.

وجرى تصميم كبسولات المقصورات بمرونة عالية تتيح تنظيم الاحتفالات العائلية والاجتماعية كحفلات الخطوبة والزواج وأعياد الميلاد، فضلاً عن المناسبات الخاصة بالشركات التجارية التي يمكنها إقامة حفلاتها في «البلازا» الواسعة، أو تنظيم فعالية إطلاق منتج جديد وحجز عجلة المشاهدة بكاملها وإبراز العلامة التجارية، مع خيارات العشاء أو الغداء لـ8 إلى 10 أشخاص في المقصورات الخاصة، ومساحات ملهمة للاجتماعات الجانبية، وحجز مقصورات متعددة، إلى جانب 3 باقات حجز يومية وأخرى حسب الطلب، التي تتسع من 10 إلى 100 شخص.

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