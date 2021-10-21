الإمارات تسعى لتسخير إمكانات التكنولوجيا عبر تحفيز الابتكار وتنمية المواهب

المصدر: دبي - البيان

شهد «ملتقى هواوي للابتكار في العالم العربي 2021» الذي عُقد على هامش معرض جيتكس العالمي وحمل شعار «آفاق التعاون لدفع عجلة الابتكار في العالم العربي» مشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف القطاعات في الدول العربية والمؤسسات التقنية والمنظمات المتخصصة في المنطقة والعالم كاليونيسكو والاتحاد الدولي للاتصالات والجمعية الدولية للهاتف المحمول والاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات.

رؤية استباقية

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة: إن الإمارات برؤيتها الاستباقية أصبحت مثالاً يحتذى في الاعتماد على أحدث التقنيات وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات. وبفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، تسعى الإمارات لتسخير إمكانات التكنولوجيا من خلال تحفيز الابتكار وتنمية المواهب، وتحويل التحديات إلى فرص لتحقيق التقدم والازدهار.

مواضيع رئيسية

وركز الملتقى الذي تواصلت فعالياته على مدار يوم كامل على 3 مواضيع رئيسية تمحورت حول سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة لتحقيق أهداف التحول الرقمي في دول العالم العربي، وأهمية التركيز على إعداد الكوادر التقنية الوطنية ورفع مستوى التعاون في مجال الأمن السيبراني.

حضور

وشهد الملتقى حضور وزير الاتصالات العراقي المهندس أركان شهاب، وسميرة بنت إبراهيم بن رجب المبعوث الخاص للديوان الملكي، مملكة البحرين، حيث ألقيا كلمتين رئيسيتين سلطتا الضوء على دور الابتكارات التكنولوجية في بناء الاقتصاد الرقمي المستدام القائم على المعرفة ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على ضوء تعزيز آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما ألقت كاثرين تشن، النائب الأول لرئيس شركة هواوي وعضو مجلس الإدارة ورئيس قسم العلاقات العامة والاتصال، كلمة المؤتمر الافتتاحية ركزت فيها على استراتيجية الشركة لتعزيز التعاون مع الشركاء في دول المنطقة لتحقيق النجاح في مجال ترسيخ أسس المستقبل الرقمي.

وناقش المشاركون بملتقى هواوي للابتكار في العالم العربي آليات التعاون في تسريع التحول الرقمي من خلال نشر التقنيات الحديثة في العالم العربي مع التركيز على أولوية رعاية المواهب التقنية المحلية وإعداد القادة التقنيين واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن السيبراني .

وقال ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط: «أسهمت التقنيات الرقمية في تحقيق تحولات كبيرة في المنطقة العربية ودعم جهود القادة لتنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية الاقتصادية. وتركز العديد من الرؤى والاستراتيجيات الوطنية في الدول العربية على تقنية المعلومات والاتصالات، لذا يسعدنا أن نوفر منصة مهمة تسهم في تعزيز التعاون من أجل دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم العربي بالاعتماد على تقنية المعلومات والاتصالات».

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