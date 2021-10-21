الإمارات تحتضن أكبر نسبة مبرمجين بالنسبة لعدد السكان في 10 سنوات

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت الإمارات 29 أكتوبر اليوم الوطني للمبرمجين، تماشياً مع سعي كل الجهات في الدولة إلى تعزيز قدراتها في مجال البرمجة، بينما تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تحقيق أكبر نسبة مبرمجين بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم خلال 10 سنوات.

وكشف معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عن اعتماد هذا التاريخ خلال مؤتمر رؤى القادة في جيتكس جلوبال في دبي، وأكد استعداد الدولة قريباً لاستضافة مجتمع مبرمجين يضمّ حوالي 60 ألف مبرمج مقيم في الإمارات والمزيد غيرهم مستقبلاً.

كما أكد ثقته بقدرة الدولة على تأهيل السيدات في مجال البرمجة، مما يضمن تأمين فرص عملٍ جديدة لهنّ في الإمارات.

إيقاف المعاملات الورقية

من جانبه، كشف وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية أن حكومة دبي ستصدر آخر معاملاتها الورقية في 12 ديسمبر من هذا العام. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر رؤى القادة في جيتكس جلوبال في دبي. وأشار لوتاه إلى أن تلك اللحظة المرتقبة تؤكد النجاح بتنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي تم إطلاقها في عام 2018، والتي ساهمت في الاستغناء عن 13 مليون ساعة من المعاملات اليدوية بالإضافة إلى 325 مليون ورقة، أي ما يعادل غابة تضم 39 ألف شجرة؛ أو خمسة أضعاف مساحة حديقة سنترال بارك في نيويورك.

حقوق الإنسان الرقمية

من ناحية أخرى، دعا الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، خلال المؤتمر إلى تفعيل التعاون بين الدول لتطوير قوانين حقوق الإنسان في المجال الرقمي، وأفاد أن هذه الحقوق يجب أن تضمن وصول الجميع دون استثناء إلى خدمة الإنترنت بحيث يعود قرار الاستخدام للفرد بشكل مطلق. كما أضاف إنه من الضروري أن تضمن القوانين الناظمة لاستخدام الوسائل الرقمية خصوصية المستخدم وحريته في التعبير مع حماية الأفراد من أي أذى ناجم عن استخدام هذه الوسائل، من خلال إدراج الثقافة الرقمية ضمن مناهج التعليم وتعزيز حقوق المستخدم الرقمية وتثقيفه حول الأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى مواءمة القوانين الداعمة لتقديم القطاع الخاص للخدمات الرقمية.

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