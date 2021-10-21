«اتصالات» و«G42» تؤسسان أكبر مزود لمراكز البيانات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «مجموعة اتصالات» ومجموعة «G42» توقيع اتفاق يتم على أساسه دمج إجمالي 12 مركز بيانات تابع للمجموعتين في مشروع مشترك جديد تحت مظلة شركة «خزنة داتا سنترز»، وبالشكل الذي يخلق أكبر مزود لمراكز البيانات في الإمارات.

وبناءً على هذا الاتفاق ستملك «مجموعة اتصالات» ما نسبته 40% من «خزنة داتا سنتر»، و60% لــ G42. تتيح الاتفاقية للطرفين فرصة زيادة قيمة أصول البنية التحتية الخاصة بهما والارتقاء بأداء العمليات والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة دون التأثير على العلاقة الحالية مع العملاء والمكانة التجارية الريادية لكلتا الشركتين. وستواصل «خزنة داتا سنتر» تطوير الأعمال الحالية واستكشاف فرص أعمال جديدة، سواء داخل الإمارات أو في الخارج.

فرصة

وقال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اتصالات»، «ستبدأ (اتصالات) و(G42) من خلال هذه الاتفاقية، مرحلة تعاون جديدة ومهمة ستتيح فرصة توظيف الاستثمارات والخبرات المشتركة في إطلاق الجيل القادم من خدمات البنية التحتية الرقمية. وستواصل (اتصالات) حرصها على الارتقاء بتجارب العملاء بما يتوافق مع استراتيجيتها ورؤيتها المتمثلة في (قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات). ومن هذا المنطلق، وضعت (مجموعة اتصالات) الأسس الكفيلة بتعزيز مكانتها الرائدة في مجال خدمات البنية التحتية الرقمية، ومن خلال شراكتنا مع G42، سننتقل بطموحاتنا الرقمية إلى مستويات جديدة أكثر تطوراً وتقدماً.

قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لـ«خزنة داتا سنتر»: «ستكون خزنة داتا سنتر التي ستصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ميجاوات من الحمل المعلوماتي، ممكن وداعم رئيسي لنمو وتطور الأعمال، مع قدرة عالية على إدارة مستوى الاتصال المطلوب».

شراكة مع مايكروسوفت

من ناحية أخرى، أعلنت اتصالات إبرام شراكة جديدة مع مايكروسوفت بهدف تعزيز أمن الحدود الرقمية والبنية التحتية للإمارات، حيث تعد اتصالات أول شركة تعقد مثل هذه الاتفاقية في إقليم الشرق الأوسط. وسيسهم هذا التعاون مع وحدة الجرائم الرقمية في مايكروسوفت في تعزيز الأمن الرقمي في الإقليم لتلبية الاحتياجات المتسارعة لاستخبارات التهديدات.

وتجمع الشراكة بين تغطية الشبكة المحلية لاتصالات مع التحديثات الخاصة باستخبارات التهديدات في مايكروسوفت بهدف التركيز على تحديد التهديدات السيبرانية والتهديدات الأخرى المرتبطة بالإمارات.

وقال أيمن الشحي نائب الرئيس لشؤون أمن الشبكات في اتصالات: في ظل العدد الكبير والمتزايد للعملاء الذين يقومون بتشغيل عملياتهم إلكترونياً، يحظى توفير الأمان القوي للشبكات بأهمية كبيرة في قطاع الاتصالات. وهذه الشراكة مع مايكروسوفت تتوافق مع رؤية الإمارات 2030 والاستراتيجية الوطنية لتنفيذ 50 مشروعاً التي تشجع على تصميم وتنفيذ مشاريع رقمية بناء على الحاجة والاستدامة».

استكمال «تصدي الثغرات»

أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة اتصالات خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2021 عن استكمال المشروع التجريبي لبرنامج تصدي الثغرات الوطني بالتعاون مع بيكون ريد ويوغوشا. وعقدت اتصالات اتفاقية شراكة مع شركة يوغوشا وهي شركة أوروبية للأمن السيبراني وشركة بيكون ريد شركة الاستشارات الدفاعية لإطلاق المشروع التجريبي لبرنامج تصدي الثغرات الوطني لمدة شهرين عقب الإعلان عن البرنامج من قبل مجلس الأمن السيبراني في أغسطس. ويهدف برنامج «تصدي الثغرات» إلى تعزيز أنظمة الأمن السيبراني في الإمارات ودعم مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بالإضافة إلى إشراك أعضاء المجتمع بحماية البنية التحتية الرقمية. (دبي- وام)

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